O homem capturado é encaminhado pela PM à Delegacia da Polícia Federal, em Angra - Divulgação/Reprodução PM

O homem capturado é encaminhado pela PM à Delegacia da Polícia Federal, em AngraDivulgação/Reprodução PM

Publicado 10/11/2026 14:27

Um homem procurado pela Justiça por suspeita de estupro de vulnerável foi preso dentro de um ônibus que faz a linha Angra-Volta Redonda, durante uma operação conjunta de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Federal, em Angra dos Reis. A abordagem ocorreu nas proximidades do Pórtico do PROEIS, na região da Serra D’Água, em Angra.

O suspeito estava no coletivo quando foi surpreendido pelos agentes e não reagiu. A ação foi resultado de um trabalho de monitoramento e troca de informações entre as duas instituições, que conseguiram identificar o deslocamento do procurado e organizar a interceptação.

De acordo com as informações da ocorrência, a operação contou com a participação do Serviço Reservado do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), responsável pelo levantamento de inteligência em conjunto com dados repassados pela Polícia Federal. O suspeito detido foi encaminhado à sede da PF.

Mandado de prisão preventiva

Após a localização do indivíduo, os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Com a documentação verificada, o homem recebeu voz de prisão ainda no interior do veículo, chamando a atenção dos passageiros. Em seguida, ele foi conduzido à unidade da Polícia Federal, onde permaneceu sob custódia e à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais.

A ocorrência chamou a atenção pelo local da captura, já que o investigado foi localizado durante uma viagem em transporte coletivo, em uma das principais entradas de Angra dos Reis. A identificação antecipada do passageiro foi fundamental para que os agentes realizassem a intervenção sem a necessidade de uma busca prolongada.

Integração das forças de segurança



O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e abrange atos de natureza sexual praticados contra menores de 14 anos ou pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário discernimento para a prática do ato, além de situações em que a vítima não pode oferecer resistência.

Na modalidade básica, a legislação prevê pena de reclusão de 8 a 15 anos, sem prejuízo de outras consequências legais, conforme as circunstâncias do caso.

A prisão evidencia a importância do compartilhamento de informações e das operações coordenadas entre diferentes instituições. A atuação integrada permite localizar pessoas com pendências judiciais, cumprir determinações expedidas pelo Judiciário e ampliar a capacidade de resposta das forças policiais na região da Costa Verde.

O homem agora permanece à disposição da Justiça, que dará prosseguimento aos trâmites relacionados ao mandado de prisão.