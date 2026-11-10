Na Costa Verde os pórticos de pedágio free flow estão em Itaguaí: Km 414; Mangaratiba: Km 447 (ou Km 477), e Paraty: Km 538Divulgação/CCR-RioSP
A recomendação é que os condutores verifiquem possíveis pendências e efetuem os pagamentos antes do encerramento do prazo, evitando transtornos e eventuais penalidades.
Pagamento continua obrigatório
Com o fim do período excepcional, os veículos que circulam sem dispositivo de identificação automática (tag) continuarão obrigados a quitar a tarifa em até 30 dias após a passagem pelo pórtico eletrônico. Quem deixar de cumprir essa determinação estará sujeito à autuação de trânsito, conforme a legislação vigente. Lembrando que as cidades de Itaguaí região metropolitana, Mangaratiba e Paraty na Costa Verde, têm sistema free-flow.
A recomendação é que os condutores verifiquem possíveis pendências e efetuem os pagamentos antes do encerramento do prazo, evitando transtornos e eventuais penalidades.
Pedágio Digital reúne débitos
No caso das concessionárias da Motiva, a consulta e a regularização podem ser feitas pelo endereço pedagiodigital.com. A plataforma também reúne informações de empresas como EcoRodovias, Concessionária Novo Litoral e Concessionária Tamoios, permitindo verificar tarifas de praças convencionais e pórticos eletrônicos.
Atenção aos golpes
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