Na Costa Verde os pórticos de pedágio free flow estão em Itaguaí: Km 414; Mangaratiba: Km 447 (ou Km 477), e Paraty: Km 538 - Divulgação/CCR-RioSP

Na Costa Verde os pórticos de pedágio free flow estão em Itaguaí: Km 414; Mangaratiba: Km 447 (ou Km 477), e Paraty: Km 538Divulgação/CCR-RioSP

Publicado 10/11/2026 17:08

Os motoristas que possuem tarifas pendentes nos pedágios eletrônicos têm até o próximo domingo, 16 de novembro, para regularizar os débitos acumulados durante o período de transição estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A partir de segunda-feira (17), voltam a valer integralmente os prazos e procedimentos de cobrança e fiscalização previstos na regulamentação nacional.

A RioSP, concessionária da Motiva responsável pela administração de trechos da Rodovia Rio-Santos (BR-101), intensificou a divulgação de orientações para alertar os usuários sobre o encerramento da oportunidade de quitação. Os avisos estão sendo realizados por meio de painéis eletrônicos nas estradas, campanhas em rádios, veículos de comunicação regionais e canais de atendimento.



A recomendação é que os condutores verifiquem possíveis pendências e efetuem os pagamentos antes do encerramento do prazo, evitando transtornos e eventuais penalidades.



Pagamento continua obrigatório



Com o fim do período excepcional, os veículos que circulam sem dispositivo de identificação automática (tag) continuarão obrigados a quitar a tarifa em até 30 dias após a passagem pelo pórtico eletrônico. Quem deixar de cumprir essa determinação estará sujeito à autuação de trânsito, conforme a legislação vigente. Lembrando que as cidades de Itaguaí região metropolitana, Mangaratiba e Paraty na Costa Verde, têm sistema free-flow.

Desde 24 de agosto, o aplicativo CNH do Brasil disponibiliza uma ferramenta que permite consultar registros de passagens pelos sistemas de cobrança eletrônica de todo o país. O serviço identifica a concessionária responsável e direciona o usuário ao canal apropriado para pagamento.

Entretanto, a quitação não pode ser realizada diretamente pelo aplicativo. Depois de identificar a cobrança, o motorista precisa acessar a plataforma indicada pela administradora da rodovia.



A recomendação é que os condutores verifiquem possíveis pendências e efetuem os pagamentos antes do encerramento do prazo, evitando transtornos e eventuais penalidades.



Pedágio Digital reúne débitos



No caso das concessionárias da Motiva, a consulta e a regularização podem ser feitas pelo endereço pedagiodigital.com. A plataforma também reúne informações de empresas como EcoRodovias, Concessionária Novo Litoral e Concessionária Tamoios, permitindo verificar tarifas de praças convencionais e pórticos eletrônicos.

Segundo Ademir Pereira, coordenador de operações, a orientação é não deixar a regularização para os últimos dias. Ele ressalta que as tarifas continuam sendo devidas mesmo durante o período de transição estabelecido pelo Contran.



Atenção aos golpes

A concessionária também alerta para tentativas de fraude envolvendo cobranças falsas. O Pedágio Digital não encaminha links ou boletos por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Por isso, antes de efetuar qualquer transferência ou pagamento, os usuários devem conferir se estão utilizando os endereços oficiais. A consulta pode ser realizada em pedagiodigital.com ou pelo portal da RioSP: https://rodovias.motiva.com.br/riosp/freeflow/⁠

A orientação vale especialmente para quem utiliza frequentemente a Rio-Santos e outras rodovias que adotaram o modelo de cobrança automática, no qual a tarifa é registrada durante a passagem pelo equipamento, sem necessidade de parada do veículo.