Praias do Contorno recebem placas de sinalização - Divulgação/PMAR

Praias do Contorno recebem placas de sinalização Divulgação/PMAR

Publicado 10/11/2026 18:21

A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou uma campanha de conscientização ambiental nas praias da Estrada do Contorno. Estão sendo instaladas placas educativas em pontos do corredor turístico para alertar moradores e visitantes sobre a importância de manter a areia livre de lixo e preservar os espaços naturais.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, pretende estimular uma mudança de comportamento entre os frequentadores, reforçando que cada pessoa deve recolher os resíduos produzidos durante a permanência na praia e encaminhá-los para as lixeiras disponíveis. A medida também busca evitar que embalagens, copos, garrafas e outros materiais sejam deixados na faixa de areia ou acabem chegando ao mar.

A instalação conta com o apoio da AMA, empresa responsável pelos serviços de limpeza urbana do município. A proposta é ampliar o trabalho realizado pelas equipes de conservação por meio da participação direta da população.

Responsabilidade compartilhada

O secretário de Desenvolvimento Regional, Ricardo Ferreira, destacou que a manutenção das praias depende não apenas dos serviços públicos, mas também da colaboração de quem utiliza esses espaços. Segundo ele, a conscientização é uma ferramenta importante para garantir a conservação dos atrativos naturais de Angra.

O secretário ressaltou que os frequentadores precisam compreender que a responsabilidade pelo descarte adequado começa com cada indivíduo. A intenção é incentivar atitudes simples, capazes de reduzir o acúmulo de resíduos e melhorar as condições de uso das áreas de lazer.

Acesso exige atenção redobrada

A superintendente de Limpeza Urbana, Gabriela Cortezzi, também chamou a atenção para as características das praias do Contorno. Como algumas delas possuem acesso por escadarias, os banhistas precisam redobrar os cuidados e, quando necessário, retornar com os próprios resíduos até encontrar um ponto adequado para descarte.

A orientação é que ninguém abandone sacolas, restos de alimentos, latas ou qualquer outro material na areia. Caso não haja uma lixeira próxima, a recomendação é guardar o lixo e transportá-lo até um local apropriado.

Gabriela enfatizou que pequenas ações individuais produzem resultados importantes para o meio ambiente e para a qualidade dos espaços públicos.

Com a nova sinalização, a administração municipal espera fortalecer a educação ambiental e ampliar o envolvimento da comunidade na conservação do litoral. Além de contribuir para a limpeza, a iniciativa pretende preservar a paisagem e garantir que moradores e turistas continuem aproveitando as praias em boas condições.