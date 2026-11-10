Veículo usado por criminosos foi apreendido pela PM, na BanquetaDivulgação/PM
PM ocupa três comunidades após tiroteio
Investigação busca identificar envolvidos
Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao confronto. Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade dos criminosos ou as circunstâncias que deram início à troca de tiros.
PM apreende carro usado em disputas territoriais em Angra
Policiais militares do 33º BPM apreenderam, no bairro Banqueta, em Angra dos Reis, durante operação, nessa segunda-feira, (9), um veículo que, segundo informações da corporação, era utilizado por integrantes de grupos criminosos envolvidos na ocupação e em disputas pelo controle de comunidades do município.
Policial militar é baleado em confronto com criminosos em Angra
Agente do Serviço Reservado foi atingido no abdômen durante troca de tiros na Sapinhatuba I; PM ocupa as Sapinhatubas 1,2 e 3
Angra instala placas para combater lixo nas praias do Contorno
Sinalização orienta frequentadores a recolher os resíduos após o banho de mar e reforça a responsabilidade coletiva pela preservação ambiental
Motorista tem até domingo para quitar dívidas do Free Flow
Prazo excepcional termina em 16 de novembro; a partir do dia 17, falta de pagamento poderá resultar em multa de trânsito
Procurado por estupro de vulnerável é preso dentro de ônibus em Angra
Homem viajava em coletivo que faz a linha Angra-Volta Redonda, quando foi interceptado por policiais na Serra D’Água durante operação integrada
Homem é executado a tiros em rua do bairro Village
Vítima foi encontrada sem vida na Rua Candeias, em Angra dos Reis; Polícia Civil realizou perícia e investiga a autoria do homicídio
Homem é preso por tentar matar ex-companheira em Angra
Suspeito de 26 anos foi localizado no Perequê, onde estava escondido na casa de um amigo após atirar contra a vítima no Parque Mambucaba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.