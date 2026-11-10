Veículo usado por criminosos foi apreendido pela PM, na Banqueta - Divulgação/PM

Veículo usado por criminosos foi apreendido pela PM, na BanquetaDivulgação/PM

Publicado 10/11/2026 20:21

Um policial militar lotado no Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi baleado durante um confronto armado com criminosos nessa terça-feira (10), no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. A localidade é alvo de disputa de grupos ligados ao comando que atua no Estado, com ramificações na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O episódio mobilizou equipes da corporação e desencadeou uma operação de ocupação em diferentes localidades da região. As Sapinhatubas 1,2 e 3 estão entre as localidades ocupadas.

Durante a troca de tiros, o agente foi atingido na região do abdômen. Após o disparo, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), onde passou por avaliação médica.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo 33º BPM, o estado de saúde do militar era considerado estável. Ele estava consciente, não apresentava risco de morte e, após receber atendimento hospitalar, foi liberado pela equipe médica.

PM ocupa três comunidades após tiroteio

Depois do confronto, policiais militares intensificaram o policiamento nas comunidades Sapinhatuba I, II e III. A ação tem como objetivo reforçar a segurança, estabilizar a região e localizar os criminosos que participaram do tiroteio, que atingiram o PM.

As equipes realizam buscas e ocupam pontos considerados estratégicos, numa tentativa de evitar novos episódios de violência e identificar os responsáveis pelos disparos contra o integrante da corporação. A mobilização envolve diferentes equipes do batalhão, diante da necessidade de ampliar a presença policial nas localidades atingidas pela ocorrência.

Investigação busca identificar envolvidos



Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao confronto. Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade dos criminosos ou as circunstâncias que deram início à troca de tiros.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades policiais, que buscam esclarecer a dinâmica do episódio e identificar os envolvidos na ação armada. A operação nas três comunidades segue como medida de resposta ao ataque e de reforço da segurança na região. A Polícia Militar ainda poderá divulgar novas informações sobre os resultados das diligências que seguem nesta noite e eventuais desdobramentos da ocorrência.

PM apreende carro usado em disputas territoriais em Angra



Policiais militares do 33º BPM apreenderam, no bairro Banqueta, em Angra dos Reis, durante operação, nessa segunda-feira, (9), um veículo que, segundo informações da corporação, era utilizado por integrantes de grupos criminosos envolvidos na ocupação e em disputas pelo controle de comunidades do município.

De acordo com as informações levantadas, o automóvel servia para transportar criminosos e armas utilizadas nas ações de grupos rivais. A retirada do veículo de circulação representa mais uma medida para dificultar a mobilidade dos envolvidos e enfraquecer a estrutura logística das organizações criminosas que disputam territórios na região.



