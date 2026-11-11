Vila do Abraão, na Ilha Grande, está na lista de localidades que serão atendidas pela prefeitura com saneamento básicoDivulgação/Arquivo Redação
Associação cobra prestação de contas
A suspensão da cobrança foi recebida com atenção pela Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG), que informou que acompanhará a aplicação dos valores e defendeu a divulgação dos números da arrecadação e das ações programadas.
Temporada de cruzeiros movimenta expectativas
A mudança ocorre às vésperas da temporada de cruzeiros 2026/2027, que começa em 18 de novembro. Até março, estão previstas 51 escalas de navios, sendo 34 na Ilha Grande e 17 no continente. A expectativa é de aquecimento nas atividades de hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, passeios turísticos e transporte marítimo.
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