Vila do Abraão, na Ilha Grande, está na lista de localidades que serão atendidas pela prefeitura com saneamento básico - Divulgação/Arquivo Redação

Vila do Abraão, na Ilha Grande, está na lista de localidades que serão atendidas pela prefeitura com saneamento básicoDivulgação/Arquivo Redação

Publicado 11/11/2026 16:41

A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou, nessa terça-feira (10), a rescisão do contrato com a CashPago, empresa responsável pela operação do Sistema Digital de Turismo, e a suspensão da cobrança da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), a partir desta quarta-feira (11). A decisão foi justificada pelo município pelo descumprimento de obrigações contratuais por parte da operadora.

Com a medida, deixa de ser realizada a cobrança vinculada ao embarque de visitantes para as ilhas. A taxa começou a ser aplicada em junho de 2026 e permaneceu em funcionamento durante cinco meses, em meio a vários protestos de trabalhadores e comerciantes ligados ao turismo.

Segundo o presidente da TurisAngra, Essiomar Gomes, todo o dinheiro arrecadado nesse período será destinado às intervenções na Ilha Grande. Entre os projetos anunciados estão a construção de uma nova ponte, a urbanização da Barra do Rio e obras de saneamento básico nas praias do Aventureiro e do Abraão, além de outras localidades da região insular.

O presidente também informou que a Prefeitura acrescentará recursos próprios para viabilizar as melhorias. A administração municipal não detalhou, entretanto, o montante arrecadado nem apresentou o cronograma de execução das intervenções.

Associação cobra prestação de contas



A suspensão da cobrança foi recebida com atenção pela Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG), que informou que acompanhará a aplicação dos valores e defendeu a divulgação dos números da arrecadação e das ações programadas.

A entidade também ressaltou a mobilização de empresários, comerciantes e moradores que questionaram a implantação da taxa desde o início.

Em posicionamento, a associação alertou que o encerramento do contrato com a CashPago não significa o fim da discussão sobre a cobrança, uma vez que a legislação municipal que instituiu a TTS continua em vigor. A entidade considera que uma eventual retomada, por meio de outra operadora, deverá ser precedida de diálogo e participação dos setores envolvidos.

A AMHIG defende que qualquer iniciativa relacionada ao turismo produza benefícios efetivos para a preservação ambiental, a infraestrutura e a qualidade de vida dos moradores.

Temporada de cruzeiros movimenta expectativas



A mudança ocorre às vésperas da temporada de cruzeiros 2026/2027, que começa em 18 de novembro. Até março, estão previstas 51 escalas de navios, sendo 34 na Ilha Grande e 17 no continente. A expectativa é de aquecimento nas atividades de hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, passeios turísticos e transporte marítimo.

À frente da TurisAngra desde 3 de novembro, Essiomar Gomes afirmou que pretende fortalecer o setor, ampliar o diálogo com empresários e trabalhadores e melhorar os serviços oferecidos aos visitantes.

O dirigente também destacou a necessidade de conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, especialmente na Ilha Grande, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Enquanto a Prefeitura promete transformar a arrecadação em melhorias, a associação afirma que continuará acompanhando a destinação dos recursos e cobrando transparência sobre os investimentos anunciados.