Novo veículo garante mobilidade, sustentabilidade e proteção animalDivulgação/PMP
MOBILIDADE, TRADIÇÃO E TURISMO
Diálogo com trabalhadores
A substituição dos veículos está sendo construída com a participação dos profissionais envolvidos na atividade. O presidente da Associação de Carruagens de Paraty, Lorival Trindade, comemorou a conquista e destacou a possibilidade de preservar elementos da história local, incorporando novas tecnologias e princípios de respeito aos animais.
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