Novo veículo garante mobilidade, sustentabilidade e proteção animal - Divulgação/PMP

Novo veículo garante mobilidade, sustentabilidade e proteção animalDivulgação/PMP

Publicado 11/11/2026 20:09 | Atualizado 11/11/2026 20:09

A cidade de Paraty, na Costa Verde, dará um passo importante na modernização do transporte turístico do Centro Histórico. A Prefeitura realizará neste sábado (14), a entrega oficial da primeira charrete elétrica do município. A iniciativa representa o início de um processo gradual de substituição dos veículos de tração animal por modelos sustentáveis. A cerimônia será às 10h na Praça da Matriz.

O projeto-piloto foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a Associação de Carruagens de Paraty. A proposta busca preservar uma das características históricas da cidade, sem deixar de avançar nas políticas de proteção e bem-estar animal.

A mudança está alinhada à Lei Municipal nº 2.692/2026, recentemente sancionada, que instituiu diretrizes para a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. A legislação estabelece medidas voltadas à prevenção de maus-tratos, à garantia da integridade física dos animais e à promoção de práticas responsáveis.

MOBILIDADE, TRADIÇÃO E TURISMO

Reconhecida pela UNESCO como Sítio Misto do Patrimônio Mundial, Paraty enfrenta o desafio de conciliar suas tradições culturais e turísticas com novas formas de mobilidade. Nesse contexto, a implantação das charretes elétricas pretende manter a identidade visual da atividade, reduzindo a dependência do trabalho realizado pelos equinos.

O prefeito Zezé Porto destacou a importância da iniciativa para o município. Segundo ele, a entrega representa um momento histórico e reforça o compromisso da administração com o respeito e a proteção dos animais. O subprocurador-geral do município, David Diniz, também ressaltou que a implantação do novo modelo integra as ações previstas na legislação recém-aprovada, fortalecendo a segurança jurídica do processo de transformação.

Diálogo com trabalhadores



A substituição dos veículos está sendo construída com a participação dos profissionais envolvidos na atividade. O presidente da Associação de Carruagens de Paraty, Lorival Trindade, comemorou a conquista e destacou a possibilidade de preservar elementos da história local, incorporando novas tecnologias e princípios de respeito aos animais.

Além da apresentação do primeiro veículo, a administração municipal mantém um protocolo de cadastramento, microchipagem e acompanhamento veterinário dos cavalos utilizados no serviço. O objetivo é garantir assistência à saúde, dignidade e destinação responsável aos equinos durante todas as fases da transição.

A secretária de Bem-Estar Animal, Carmelita Rosendo, convida moradores, representantes da sociedade civil, organizada para acompanhar a cerimônia na Praça da Matriz. A entrega marca o começo de uma nova etapa para o turismo paratiense, com a perspectiva de transformar gradualmente uma atividade tradicional e adequá-la às atuais exigências de sustentabilidade e proteção animal.