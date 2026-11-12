Apreensões realizadas em ações da polícia na Costa Verde - Divulgação/Reprodução Rede Social

Apreensões realizadas em ações da polícia na Costa VerdeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 12/11/2026 19:22 | Atualizado 12/11/2026 20:07

Os primeiros seis meses de atuação conjunta com as forças de segurança de Angra dos Reis no combate a criminalidade foram marcados pela intensificação das operações, aumento das apreensões de armas e drogas e redução de importantes indicadores criminais na cidade da Costa Verde. Os resultados foram apresentados pela Polícia Militar em balanço referente ao período de 8 de maio a 7 de novembro de 2026.

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De acordo com os dados divulgados, foram realizadas 522 prisões, número 193% superior ao registrado no mesmo período de 2025. As apreensões de menores também cresceram significativamente, passando de 19 para 88 ocorrências, uma elevação de 363%. Armas de alto poder de fogo, com fuzis também tiveram destaques nos números.



Apreensão de fuzis cresce 500%

Um dos destaques, o aumento da retirada de armas de circulação. O número de fuzis apreendidos passou de duas para 12 unidades, crescimento de 500%. Já as pistolas e revólveres somaram 32 apreensões, contra 13 no período anterior, alta de 146%.



No enfrentamento ao tráfico de entorpecentes, o volume recolhido pelas equipes policiais chegou a aproximadamente 443 quilos, diante dos 96 quilos contabilizados em 2025. O resultado representa um avanço de 361% nesse indicador.



Apesar da ampliação da atividade policial, os registros de determinados delitos apresentaram queda. Os roubos de rua diminuíram 23%, enquanto os furtos de veículos tiveram redução de 26,5%. Sem registro roubo de carga e assaltos em coletivos durante os seis meses analisados.

Integração e ocupação de comunidades

Ainda de acordo com avaliação dos dados, o trabalho conjunto entre as polícias Militar, Civil e Federal, além da Secretaria de Segurança Pública, tem sido fundamental para o enfrentamento da criminalidade na cidade.



Na Sapinhatuba I, a disputa territorial entre organizações rivais e o assassinato do policial civil Élber Faire ampliaram a necessidade de intervenções policiais. A comunidade passou a receber operações e ações de ocupação no combate a presença de criminosos e identificar suspeitos envolvidos em atividades ilícitas.



O comando do 33º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo informou que o policiamento e as operações integradas continuarão nas áreas afetadas pelo tráfico e em toda a circunscrição da unidade. Tenente -coronel Belitardo informou que novos policiais estão vindo do Estado para reforçar as ações da PM na Costa Verde.



O desafio da gestão agora é manter os resultados e impedir o avanço das organizações criminosas e transformar o aumento da presença policial em segurança permanente para os moradores.