Batida mobilizou Corpo de Bombeiros, CCR, PRF com trânsito, sentido Rio, em meia pistaDivulgação/Reprodução Rede Social
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, provocando alterações no fluxo de veículos durante o trabalho das equipes que atenderam a ocorrência.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro aos envolvidos. Durante a atuação dos militares, o tráfego precisou ser organizado em apenas uma das pistas, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.
Trânsito exigiu atenção dos motoristas
A interdição parcial provocou restrições na circulação de veículos na região de Sapinhatuba I. A orientação para quem trafegava pela rodovia era reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, além de seguir as instruções dos agentes responsáveis pelo atendimento.
A presença de equipes de emergência na pista também exigiu cautela dos condutores, principalmente durante a movimentação dos veículos envolvidos e os procedimentos de socorro às vítimas.
Dinâmica ainda não foi esclarecida
Até o fechamento desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre as circunstâncias da batida. Também não havia confirmação sobre a dinâmica do acidente ou se algum dos veículos teria realizado uma manobra antes do impacto.
As identidades das duas pessoas feridas não foramo informadas. As vítimas atendidas pela equipe de resgate foram encaminhadas para atendimento médico no hospital municipal. A unidade não deu detalhes de como as vítimas chegaram na emergência.
Após o trabalho do socorro a pista foi liberada e o fluxo de veículos seguia controlado e sinalizado pelas equipes da CCRRioSP-Motiva.
As informações se dão conta de que houve congestionamento no trecho durante atendimento das vítimas. Não chovia na hora do acidente e a pista estava seca.
CCR ao longo da rodovia
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