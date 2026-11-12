Batida mobilizou Corpo de Bombeiros, CCR, PRF com trânsito, sentido Rio, em meia pista - Divulgação/Reprodução Rede Social

Batida mobilizou Corpo de Bombeiros, CCR, PRF com trânsito, sentido Rio, em meia pistaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 12/11/2026 21:14 | Atualizado 12/11/2026 21:18

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quinta-feira (12), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 482, no bairro Sapinhatuba I, e mobilizou equipes de atendimento de emergência.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, provocando alterações no fluxo de veículos durante o trabalho das equipes que atenderam a ocorrência.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro aos envolvidos. Durante a atuação dos militares, o tráfego precisou ser organizado em apenas uma das pistas, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho. LEIA MAIS: Rio-Santos entra em alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, provocando alterações no fluxo de veículos durante o trabalho das equipes que atenderam a ocorrência.O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro aos envolvidos. Durante a atuação dos militares, o tráfego precisou ser organizado em apenas uma das pistas, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.



Trânsito exigiu atenção dos motoristas



A interdição parcial provocou restrições na circulação de veículos na região de Sapinhatuba I. A orientação para quem trafegava pela rodovia era reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, além de seguir as instruções dos agentes responsáveis pelo atendimento.



A presença de equipes de emergência na pista também exigiu cautela dos condutores, principalmente durante a movimentação dos veículos envolvidos e os procedimentos de socorro às vítimas.



Dinâmica ainda não foi esclarecida





Até o fechamento desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre as circunstâncias da batida. Também não havia confirmação sobre a dinâmica do acidente ou se algum dos veículos teria realizado uma manobra antes do impacto.



As identidades das duas pessoas feridas não foramo informadas. As vítimas atendidas pela equipe de resgate foram encaminhadas para atendimento médico no hospital municipal. A unidade não deu detalhes de como as vítimas chegaram na emergência.



Após o trabalho do socorro a pista foi liberada e o fluxo de veículos seguia controlado e sinalizado pelas equipes da CCRRioSP-Motiva.



As informações se dão conta de que houve congestionamento no trecho durante atendimento das vítimas. Não chovia na hora do acidente e a pista estava seca.

CCR ao longo da rodovia

No trecho entre o condomínio Mombaça e a Sapinhatuba 2, equipes da CCR RioSP - Motiva, fazem capina no acostamento ao longo da rodovia Rio-Santos. O local está sinalizado com cones, para segurança das equipes. O calçadão utilizado para caminhadas e corridas de estavam bem tomados pelo mato, segundo os pedestres. As podas das árvores também estão sendo realizadas, para evitar que com os ventos fortes e chuvas derrubem os galhos interrompendo o trânsito, o que é comum nesta época do ano.