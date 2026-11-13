As quatro vítimas foram resgatadas com vidas pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros - Divulgação/reprodução Rede Social

As quatro vítimas foram resgatadas com vidas pelos mergulhadores do Corpo de BombeirosDivulgação/reprodução Rede Social

Publicado 13/11/2026 14:14

Um naufrágio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (13), nas proximidades da Ilha Cuiabá, na região de Conceição de Jacareí, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Quatro tripulantes estavam a bordo da embarcação quando ocorreu o acidente, por volta das 8h30. Com o afundamento, todos precisaram pular na água para escapar de uma fatalidade. Capitania dos Portos deve apurar a ocorrência.

As primeiras informações, extraoficiais, dos sobreviventes se dão conta de que os quatro amigos teriam saído para pescar, quando ao jogar a âncora na água, foram surpreendidos por um vento, que arrastou o barco que acabou colidindo com a estrutura e afundou.

O chamado de emergência, por outros condutores de embarcações que passavam no local, mobilizou uma operação de salvamento no mar. Para chegar até as vítimas, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros utilizaram duas embarcações: uma lancha e uma moto aquática, no resgate dos ocupantes da embarcação. A atuação rápida dos bombeiros foi fundamental para retirar os quatro tripulantes da água. Todos conseguiram sobreviver ao acidente.

Os quatro tripulantes estavam agarrados em uma estrutura, identificada como balizamento, em alto mar, quando o socorro chegou no local e foram retirados da água pelas equipes de salvamento e encaminhados a praia de Conceição de Jacareí. Aparentemente sem ferimentos. No local, uma ambulância já aguardava para prestar o suporte necessário e possibilitar o atendimento médico aos sobreviventes. Sem palavras e com sorriso no rosto, o gesto demonstrava o sentimento de gratidão aos militares.

Apesar do susto e da situação de risco enfrentada durante o naufrágio, eles passam bem. Não foram divulgadas informações sobre a necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Capitania dos Portos vai investigar

A Capitania dos Portos também foi acionada e deverá instaurar um inquérito administrativo para esclarecer as circunstâncias do acidente. A investigação deverá identificar o que provocou o naufrágio e verificar as condições em que a embarcação navegava no momento da ocorrência.

Entre os pontos que poderão ser analisados estão as condições estruturais do barco, possíveis falhas mecânicas, fatores relacionados à navegação e eventuais problemas que tenham contribuído para o afundamento. Até o momento, não há confirmação oficiais sobre o motivo que levou a embarcação a naufragar. Somente após a conclusão do inquérito pela autoridade marítima.

O acidente ocorreu em uma área marítima próxima ao continente, na região de Conceição de Jacareí, bastante utilizado por embarcações que fazem translado entre o continente e a Ilha Grande.



