Moto roubada do pátio da delegacia é localizada pela Polícia Civil em uma área de mata Divulgação/ Reprodução Rede Social
Suspeito tentou fugir durante abordagem
O jovem de 19 anos tentou escapar dos agentes e na tentativa de fuga, acabou ferindo um dos policiais. Após ser contido, confessou a participação no crime e informou o local onde havia escondido a motocicleta.
Jovem responderá por corrupção de menores
Segundo a polícia, o rapaz foi autuado por furto qualificado, corrupção de menores e resistência. A última acusação está relacionada à tentativa de fuga e à agressão contra o policial durante a abordagem. Já o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de furto. Por envolver um menor de idade, o procedimento segue as medidas previstas na legislação específica.
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