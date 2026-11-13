Moto roubada do pátio da delegacia é localizada pela Polícia Civil em uma área de mata - Divulgação/ Reprodução Rede Social

Moto roubada do pátio da delegacia é localizada pela Polícia Civil em uma área de mata Divulgação/ Reprodução Rede Social

Publicado 13/11/2026 15:41

Um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 foram detidos suspeitos de furtar uma motocicleta que estava no pátio da delegacia de Angra dos Reis. O caso chamou a atenção das autoridades pela ousadia dos envolvidos, que conseguiram retirar o veículo de dentro da delegacia utilizando uma chave reserva.

Segundo levantamento, a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a participação dos dois suspeitos em diferentes funções. Enquanto o rapaz mais velho permanecia do lado de fora, dando cobertura, o adolescente entrou no pátio da delegacia e retirou a motocicleta. O veículo teria sido recuperado em uma ação da PM recentemente e aguardava a retirada pelo dono.

As buscas para identificar os envolvidos começaram na quinta-feira (12), após o furto. A partir das imagens do circuito de monitoramento, os investigadores conseguiram avançar na apuração e chegar aos suspeitos.

Suspeito tentou fugir durante abordagem



O jovem de 19 anos tentou escapar dos agentes e na tentativa de fuga, acabou ferindo um dos policiais. Após ser contido, confessou a participação no crime e informou o local onde havia escondido a motocicleta.

O veículo foi encontrado em área de mata na comunidade de Manguinho, em Angra. Depois da localização, a moto foi recuperada e levada à 166ª DP.

A participação do adolescente também foi identificada durante a investigação. Segundo a Polícia Civil, ele foi o responsável por entrar no pátio da unidade policial e conduzir o veículo para fora do local, enquanto o comparsa o aguardava.

Jovem responderá por corrupção de menores



Segundo a polícia, o rapaz foi autuado por furto qualificado, corrupção de menores e resistência. A última acusação está relacionada à tentativa de fuga e à agressão contra o policial durante a abordagem. Já o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de furto. Por envolver um menor de idade, o procedimento segue as medidas previstas na legislação específica.

A motocicleta recuperada será submetida aos trâmites necessários antes da devolução ao proprietário. O caso segue sob responsabilidade da 166ª DP, que apura as circunstâncias da ocorrência e a participação de cada envolvido. A investigação busca esclarecer todos os detalhes do furto no pátio da delegacia e como os suspeitos tiveram acesso à chave reserva utilizada na ação.