Drogas apreendidas na Sapinhatuba II - Divulgação/Polícia Civil

Drogas apreendidas na Sapinhatuba IIDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/11/2026 17:37 | Atualizado 13/11/2026 17:59

Dois jovens, de 25 e 21 anos, foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, realizada na quinta-feira (12), no bairro Sapinhatuba II, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ação foi desencadeada após informações levantadas pelo setor de inteligência apontarem a presença de homens armados na localidade.

Segundo a Polícia Civil, os agentes seguiram até o endereço indicado para verificar a denúncia. Durante a incursão, encontraram um dos suspeitos sentado em uma cadeira, utilizando um rádio comunicador. Questionado pelos policiais, ele declarou que exercia a função de vigia do ponto de comercialização de drogas.



Fuga durante abordagem



No decorrer das diligências, os policiais identificaram outro ponto de venda de entorpecentes em funcionamento. No local, estavam uma mulher e um segundo jovem. Ao perceberem a aproximação das equipes, os dois tentaram escapar.

Durante a perseguição, o rapaz dispensou uma sacola e procurou um esconderijo para evitar a abordagem. No entanto, acabou alcançado e imobilizado pelos agentes. A mulher conseguiu fugir e não foi localizada até o momento.

Na revista pessoal, foram encontrados um rádio comunicador, dois aparelhos celulares e R$ 96 em dinheiro. Conforme o relato apresentado à polícia, o suspeito detido seria morador do bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e teria viajado até Angra dos Reis, com o trajeto pago pelo tráfico para trabalhar como segurança do comércio ilegal de drogas, na cidade da Costa Verde.

Ainda de acordo com a Polícia, o jovem contou que chegou a portar uma pistola durante o dia. Entretanto, afirmou que a arma havia sido retirada por outros integrantes do grupo pouco antes da chegada dos policiais.



Entorpecentes foram encontrados em sacola



O material abandonado durante a tentativa de fuga foi recolhido e contabilizado pelas equipes. Ao todo, foram apreendidas 224 cápsulas de cocaína, 71 trouxinhas de maconha, 59 sacolés de crack e cinco comprimidos de ecstasy.

A Polícia Civil informou que os dois presos possuem extensa anotações criminais por diferentes delitos. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Angra dos Reis, responsável pela investigação e pelas medidas legais relacionadas ao caso.

Após os procedimentos, ambos permaneceram à disposição da Justiça. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades. A mulher que participou da tentativa de fuga não havia sido encontrada até a divulgação das informações sobre a ocorrência. As diligências continuam pela 166ª DP.