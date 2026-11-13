Drogas apreendidas na Sapinhatuba IIDivulgação/Polícia Civil
Fuga durante abordagem
No decorrer das diligências, os policiais identificaram outro ponto de venda de entorpecentes em funcionamento. No local, estavam uma mulher e um segundo jovem. Ao perceberem a aproximação das equipes, os dois tentaram escapar.
Entorpecentes foram encontrados em sacola
O material abandonado durante a tentativa de fuga foi recolhido e contabilizado pelas equipes. Ao todo, foram apreendidas 224 cápsulas de cocaína, 71 trouxinhas de maconha, 59 sacolés de crack e cinco comprimidos de ecstasy.
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