Sapinhatuba 2 na noite de ontem, é impossível vê a direita do vídeo as casas no alto do morro tomado pela escuridãoDivulgação
Escuridão amplia sensação de insegurança
Nesse cenário, a permanência das ruas e residências sem iluminação aumenta o sentimento de vulnerabilidade de quem vive na localidade. A ausência de energia também dificulta a rotina das famílias, especialmente durante a noite, quando a falta de iluminação pública e residencial torna a circulação ainda mais preocupante.
Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores destacam a necessidade de uma resposta rápida para evitar que os transtornos se prolonguem. Os moradores cobram atenção do poder público e uma atuação efetiva da distribuidora para normalizar o abastecimento o mais rápido possível. Os internautas reagem "afirmando que a comunidade convive com episódios de violência e operações policiais e teme que a escuridão agrave ainda mais as condições de vulnerabilidade".
Enel informa atuação de equipes
Procurada, a Enel Rio, responsável pela distribuição de energia na região, informou que mantém equipes nas ruas da Sapinhatuba 2 para restabelecer o fornecimento o mais breve possível nos pontos afetados pela falta de energia, mas não informou o motivo da interrupção no fornecimento.
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