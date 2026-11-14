Sapinhatuba 2 na noite de ontem, é impossível vê a direita do vídeo as casas no alto do morro tomado pela escuridão - Divulgação

Sapinhatuba 2 na noite de ontem, é impossível vê a direita do vídeo as casas no alto do morro tomado pela escuridãoDivulgação

Publicado 14/11/2026 13:58 | Atualizado 14/11/2026 19:43

Moradores da comunidade da Sapinhatuba II, em Angra dos Reis, na Costa Verde, enfrentam uma situação de transtorno e insegurança devido à falta de energia elétrica desde sexta-feira (13). O problema já se aproxima de 24 horas sem solução e tem provocado reclamações entre famílias que aguardam o restabelecimento do serviço.

Max Sodri, líder comunitário cobra providências das autoridades e da concessionária responsável pelo fornecimento de eletricidade. Segundo os relatos, além dos inconvenientes provocados pela interrupção, os moradores já contabilizam prejuízos com alimentos que estragaram e precisaram ser descartados por falta de refrigeração. A empresa Enel Rio, em nota respondeu ao O Dia, informou que equipes estão trabalhando no local para restabelecer o serviço. A conclusão do reparo, segundo informou a empresa, foi por volta das 15h45.

A preocupação vai além das perdas materiais. A comunidade atravessa um período de tensão em razão dos problemas relacionados à criminalidade e ao tráfico de drogas, com registros frequentes de tiroteios associados à disputa por território e confrontos entre criminosos e forças de segurança.

Escuridão amplia sensação de insegurança



Nesse cenário, a permanência das ruas e residências sem iluminação aumenta o sentimento de vulnerabilidade de quem vive na localidade. A ausência de energia também dificulta a rotina das famílias, especialmente durante a noite, quando a falta de iluminação pública e residencial torna a circulação ainda mais preocupante.

Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores destacam a necessidade de uma resposta rápida para evitar que os transtornos se prolonguem. Os moradores cobram atenção do poder público e uma atuação efetiva da distribuidora para normalizar o abastecimento o mais rápido possível. Os internautas reagem "afirmando que a comunidade convive com episódios de violência e operações policiais e teme que a escuridão agrave ainda mais as condições de vulnerabilidade".



Enel informa atuação de equipes



Procurada, a Enel Rio, responsável pela distribuição de energia na região, informou que mantém equipes nas ruas da Sapinhatuba 2 para restabelecer o fornecimento o mais breve possível nos pontos afetados pela falta de energia, mas não informou o motivo da interrupção no fornecimento.

Vale destacar que a cidade nos últimos dias vem sofrendo com fortes temporais no final da tarde, o que pode interferir no abastecimento. Enquanto os reparos não são concluídos, os moradores da Sapinhatuba II aguardam uma solução. Além dos prejuízos com alimentos estragados, o desejo dos moradores é de que o serviço considerado essencial seja concluído, trazendo tranquilidade e segurança.