Palhaço Picolé comanda o Teatro de Rua pelo centro da cidade - Divulgação/PMAR

Palhaço Picolé comanda o Teatro de Rua pelo centro da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 14/11/2026 16:46 | Atualizado 14/11/2026 16:57

Angra dos Reis recebe até o próximo domingo (22) a 19ª edição do Encontro Nacional de Teatro de Rua (Entrar), que reúne 27 espetáculos e performances gratuitas em diferentes pontos da cidade. Promovido pelo Grupo Teatral Cutucurim, o evento começou na quinta-feira (12) e ocupa espaços públicos, com atrações a todas as idades.

LEIA MAIS : Carnaval 2026 começa com inclusão, alegria e valorização da cultura em Angra dos Reis



A programação contempla: Centro, Serra d'Água, Areal, Belém, Parque Mambucaba, Frade, Japuíba, Monsuaba, Jacuecanga, Balneário e Ilha Grande. A proposta é aproximar a população do teatro, transformando ruas, praças e praias em espaços de manifestações culturais.



As atividades começaram na quarta-feira (11), com intervenções artísticas na Ilha Grande e apresentações em Jacuecanga. Na quinta (12), o público acompanhou as performances na região insular e o espetáculo "Na Rua tem Histórias", de Glauter Barros, na Praça Gelson de Souza, no Village, Jacuecanga.





Programação movimenta o Centro



Na sexta-feira (13), as atrações foram no Balneário, Parque das Palmeiras e centro, com destaques para "Entre Risos e Sorrisos", com Silvana Libório, interpretando a palhaça Empadinha, e "RESPIRO: A Saúde Mental nos Dias Contemporâneos", da Cia. Fernanda Calil. A Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis recebeu a abertura oficial e a exposição "ENTRAR É ATRAVESSAR – 36 anos de histórias nas ruas". Na sequência, a Praça da Matriz foi palco de "Maluco Beleza".



No sábado (14), o tradicional cortejo oficial percorreu o trecho entre as praças General Osório e Zumbi dos Palmares. À tarde e à noite, a Praça da Matriz recebe três montagens: "O Lançador de Foguetes", "O Circo Fubanguinho" e "Pão com Ovo".



No domingo (15), as apresentações serão na Arena Revolucena, na Praça do Carmo, e na Praça da Matriz, com "No Reino de Calamaço", "Yo-Yo" e "A Lenda".



Festival segue até o dia 22



O encontro continua com espetáculos, intervenções e debates sobre produção teatral. Na agenda atividades da Travessia do Pensamento, com discussões sobre os desafios da arte nas ruas, circulação de companhias e intercâmbio cultural.



Na quarta-feira (18), terá apresentações de "Yo-Yo", "Vainilla y Chocolate" e "Auto da Compadecida". Na quinta (19), o Fórum Latino-Americano de Teatro de Rua integra a programação, além de quatro montagens artísticas. O encerramento, no domingo (22), terá atrações na Japuíba, Serra d'Água e Areal. Em caso de chuva, as atividades no centro poderão ser transferidas para a Tenda Entrar, no Cais de Santa Luzia. Nos bairros e na Ilha Grande, os espetáculos serão remarcados pela organização.