Polícia Ambiental cumpre Defeso e apreende 540kg de Sardinha -Verdadeira - Divulgação/Polícia Militar

Polícia Ambiental cumpre Defeso e apreende 540kg de Sardinha -VerdadeiraDivulgação/Polícia Militar

Publicado 14/11/2026 19:25 | Atualizado 14/11/2026 19:27

Policiais Militares do 2º Batalhão de Polícia Ambiental (2º BPAm) apreenderam 540 quilos de Sardinha-Verdadeira, neste sábado (14), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O pescado havia sido capturado durante o período de defeso da espécie , quando a pesca é proibida para garantir a reprodução e a manutenção dos estoques naturais.

Após a apreensão e a conclusão dos procedimentos legais, a carga recebeu uma destinação social. Cerca de 270 quilos, foram encaminhados à Associação de Caridade São Vicente, no centro. A outra parcela, também de 270 quilos, foi entregue à Associação Pestalozzi de Angra dos Reis, no Parque das Palmeiras.

A iniciativa permitiu transformar o resultado de uma ocorrência ambiental em benefício para entidades que desenvolvem atividades assistenciais no município. As duas organizações atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e desempenham um papel importante na rede de apoio social da cidade.



Período de defeso



A captura da sardinha-verdadeira durante o defeso representa uma infração às normas ambientais. A restrição temporária tem como principal objetivo proteger os ciclos reprodutivos dos peixes, permitindo que os cardumes se reproduzam e contribuam para a renovação da população da espécie.

A medida também busca evitar a exploração excessiva dos recursos pesqueiros, assegurando condições para a continuidade da atividade de pesca de maneira sustentável. O desrespeito ao calendário estabelecido pode comprometer o equilíbrio dos ecossistemas marinhos e provocar impactos econômicos para os próprios trabalhadores do setor.

Por esse motivo, as operações de fiscalização são consideradas fundamentais para identificar irregularidades, coibir práticas proibidas e conscientizar a população sobre a importância do cumprimento da legislação. O Defeso começou no dia 1º de outubro e segue até o dia 28 de fevereiro de 2027.

Combate aos crimes ambientais



A apreensão integra o trabalho de fiscalização desenvolvido pelo Comando de Polícia Ambiental (CPAm), por meio de suas unidades operacionais. As ações buscam prevenir danos à natureza, combater atividades ilegais e proteger a biodiversidade.

No caso registrado em Angra dos Reis, além de impedir a comercialização ou utilização irregular do pescado capturado no período proibido, a atuação policial possibilitou que os alimentos fossem aproveitados por instituições beneficentes, conforme os procedimentos legais.

O CPAm reforça que respeitar o defeso é uma responsabilidade coletiva e uma medida essencial para preservar as espécies, proteger os recursos naturais e garantir que as próximas gerações também possam contar com a riqueza da vida marinha.