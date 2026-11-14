Polícia Ambiental cumpre Defeso e apreende 540kg de Sardinha -VerdadeiraDivulgação/Polícia Militar
Período de defeso
A captura da sardinha-verdadeira durante o defeso representa uma infração às normas ambientais. A restrição temporária tem como principal objetivo proteger os ciclos reprodutivos dos peixes, permitindo que os cardumes se reproduzam e contribuam para a renovação da população da espécie.
Combate aos crimes ambientais
A apreensão integra o trabalho de fiscalização desenvolvido pelo Comando de Polícia Ambiental (CPAm), por meio de suas unidades operacionais. As ações buscam prevenir danos à natureza, combater atividades ilegais e proteger a biodiversidade.
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