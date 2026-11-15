Drogas, armas, munições e até cédulas de dólar foram apreendidas - Divulgação/Reprodução/Disque Denúncia

Drogas, armas, munições e até cédulas de dólar foram apreendidasDivulgação/Reprodução/Disque Denúncia

Publicado 15/11/2026 13:18

Uma ação do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e uma grande quantidade de drogas :150 tabletes de maconha, 113 unidades de skank e 58 porções de cocaína e quantia em dinheiro, na noite desse sábado (14), no Morro da Caixa d’Água, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a Polícia Militar, o material recolhido representa um prejuízo superior a R$ 30 mil para o tráfico de entorpecentes na comunidade.

A operação teve início após uma denúncia encaminhada ao Disque Denúncia Angra, pelo telefone 0300 253 1177, informando sobre a comercialização de drogas na localidade. Com base nas informações recebidas, policiais do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) organizaram uma incursão na região para verificar a situação.

Durante o patrulhamento, os agentes identificaram um grupo de pessoas em atitude suspeita nas proximidades de uma tenda. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos fugiram, abandonando o local. Os policiais realizaram uma varredura na área e encontraram todo material escondido.



Arma e variedade de entorpecentes



Entre os itens recolhidos estava uma pistola calibre 9 milímetros, acompanhada de um carregador e 19 munições do mesmo calibre e drogas.

A lista de entorpecentes continha ainda 77 unidades de escama, 25 pedras de crack, 18 porções de ice, 15 de flor de lis, 115 balinhas e 34 frascos de loló. Dois aparelhos celulares e uma pequena quantia em dinheiro também foram encontrados durante a ação.

Nenhum suspeito foi preso na ocorrência. Todo o material recolhido foi encaminhado à 166ª DP, responsável pelo registro do caso e pelos procedimentos legais.

Polícia pede colaboração dos moradores

A Polícia Militar reforçou a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade e orientou os moradores de Angra dos Reis a comunicarem informações sobre atividades suspeitas, esconderijos de armas, drogas ou localização de pessoas procuradas pela Justiça.

As denúncias podem ser realizadas durante as 24 horas, todos os dias da semana, pelo Disque Denúncia, nos números 0300 253 1177 e (21) 2253 1177. Ambos oferecem atendimento por WhatsApp com anonimização dos dados, recurso que impede a identificação do denunciante.

Também estão disponíveis o aplicativo Disque Denúncia RJ e o portal www.disquedenuncia.org.br. A instituição assegura o sigilo da identidade de quem fornece informações por qualquer um dos canais de atendimento.