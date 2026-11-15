Drogas, armas, munições e até cédulas de dólar foram apreendidasDivulgação/Reprodução/Disque Denúncia
Arma e variedade de entorpecentes
Entre os itens recolhidos estava uma pistola calibre 9 milímetros, acompanhada de um carregador e 19 munições do mesmo calibre e drogas.
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