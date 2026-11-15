Elenco angrense de voleibolDivulgação/Equipe
Campanha impecável
O título de melhor campanha no estadual, foi conquistado na raça. Ao longo da competição, o time disputou 12 partidas e venceu todas, alcançando 100% de aproveitamento. Foram 24 sets conquistados e apenas quatro perdidos, desempenho que confirma a superioridade da equipe durante o campeonato estadual de vôlei.
Trajetória
Com três anos de trajetória, a entidade surgiu a partir de uma equipe adulta. Em 2025, primeiro ano de formação do grupo juvenil, os resultados já indicavam que o projeto tinha potencial para alcançar grandes conquistas.
Em 2026, a sequência de bons resultados ganhou mais um capítulo. No início de outubro, o elenco juvenil também levantou o troféu da Copa Angra Vôlei, disputada no Ginásio Getúlio Telles, diante de equipes da região Sul Fluminense.
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