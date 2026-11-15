Elenco angrense de voleibol - Divulgação/Equipe

Elenco angrense de voleibolDivulgação/Equipe

Publicado 15/11/2026 17:13

O voleibol de Angra dos Reis tem mais um motivo para comemorar. A equipe juvenil da Associação Pró-Vôlei Angra (APV) conquistou, nesse sábado (14), o título de campeã invicta da Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (LIVERJ). A vitória veio após uma final emocionante contra o PSK, decidida no tie-break, com placar de 2 sets a 1. O time vem crescendo a cada partida, mostrando habilidade e domínio em quadra.

A decisão aconteceu na quadra do Grêmio Social Esportivo Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em uma partida equilibrada e de muita intensidade, os jovens atletas demonstraram determinação e força coletiva para superar os adversários e levantar o troféu, momento de muita alegria para a torcida angrense.



Campanha impecável



O título de melhor campanha no estadual, foi conquistado na raça. Ao longo da competição, o time disputou 12 partidas e venceu todas, alcançando 100% de aproveitamento. Foram 24 sets conquistados e apenas quatro perdidos, desempenho que confirma a superioridade da equipe durante o campeonato estadual de vôlei.

A conquista também representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Associação Pró-Vôlei Angra, que apostou no potencial dos jovens talentos do município e investiu na formação do elenco juvenil. O título estadual invicto consolida o crescimento da APV Angra e evidencia a importância do investimento na formação esportiva, valorizando novos talentos e fortalecendo o voleibol angrense.

Trajetória



Com três anos de trajetória, a entidade surgiu a partir de uma equipe adulta. Em 2025, primeiro ano de formação do grupo juvenil, os resultados já indicavam que o projeto tinha potencial para alcançar grandes conquistas.

Naquele período, os atletas venceram a Copa Angra e conquistaram um título na Copa Gigantes da Rede. Na mesma competição, também garantiram dois vice-campeonatos e uma terceira colocação, ampliando o histórico positivo da associação.



Em 2026, a sequência de bons resultados ganhou mais um capítulo. No início de outubro, o elenco juvenil também levantou o troféu da Copa Angra Vôlei, disputada no Ginásio Getúlio Telles, diante de equipes da região Sul Fluminense.

À frente do projeto estão Rômulo Lacerda, Viktorya Alexandra e Loubene Honorato, responsáveis pela comissão técnica das categorias Juvenil e Adulta. A equipe de apoio conta ainda com Denny Carneiro e Pedro Soares como auxiliares, Natália Almeida na análise de dados e Maycon dos Anjos na produção de vídeos.



