Apreensão das drogas (D), foi realizada pela PM na localidade conhecida como casinhas do Belém, próximo a UPA - Divulgação/Reprodução Polícia Militar

Apreensão das drogas (D), foi realizada pela PM na localidade conhecida como casinhas do Belém, próximo a UPADivulgação/Reprodução Polícia Militar

Publicado 16/11/2026 16:12

Um homem foi preso por policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no último sábado (14), no bairro Belém, em Angra dos Reis. Durante a ocorrência, os agentes apreenderam 45 unidades de entorpecentes, sendo cinco pinos de cocaína, dez papelotes de maconha e 30 pedras de crack. O suspeito foi localizado em uma área, próxima a UPA, conhecida como casinhas do Belém. O detido e todo material apreendido, foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A ação integra o trabalho de combate ao tráfico de drogas desenvolvido pela corporação no município e teve como resultado a retirada de diferentes tipos de substâncias ilícitas de circulação.



Combate ao tráfico



A apreensão reúne drogas comumente comercializadas em pontos de venda de entorpecentes. Entre o material recolhido estavam 30 pedras de crack, dez papelotes de maconha e cinco pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada no bairro Belém, uma das localidades de Angra dos Reis onde o policiamento ostensivo faz parte das estratégias de segurança pública. A atuação dos policiais busca coibir atividades criminosas e ampliar a presença das forças de segurança nas comunidades.

A Polícia Militar não divulgou informações sobre a identidade do homem preso, nem detalhes sobre as circunstâncias que levaram à abordagem. Também não foram informados o valor estimado das drogas apreendidas ou outros materiais eventualmente recolhidos durante a operação.



Atuação na Costa Verde



O 33º BPM mantém operações e ações de patrulhamento em Angra dos Reis e nos demais municípios sob sua responsabilidade na região da Costa Verde. O trabalho envolve estratégias operacionais, levantamento de informações e presença policial em diferentes bairros. As ações envolvem um trabalho conjunto das Forças de Segurança, com apoio de equipamento que possibilitam o monitoramento por câmeras, em áreas consideradas críticas do município.

Segundo a corporação, as iniciativas têm como objetivo combater o comércio ilegal de drogas, impedir a circulação de substâncias entorpecentes e reforçar a segurança dos moradores.

A prisão no Belém representa mais um resultado das ações realizadas pelo batalhão contra o tráfico na cidade. A Polícia Militar destaca a importância do trabalho estratégico e da atuação nas comunidades para enfrentar a criminalidade e preservar a tranquilidade da população. "As ações de enfrentamento à criminalidade continuam sendo realizadas por tempo indeterminado em todos os municípios da Costa Verde".



