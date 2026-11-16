Apreensão das drogas (D), foi realizada pela PM na localidade conhecida como casinhas do Belém, próximo a UPADivulgação/Reprodução Polícia Militar
Combate ao tráfico
A apreensão reúne drogas comumente comercializadas em pontos de venda de entorpecentes. Entre o material recolhido estavam 30 pedras de crack, dez papelotes de maconha e cinco pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada no bairro Belém, uma das localidades de Angra dos Reis onde o policiamento ostensivo faz parte das estratégias de segurança pública. A atuação dos policiais busca coibir atividades criminosas e ampliar a presença das forças de segurança nas comunidades.
Atuação na Costa Verde
O 33º BPM mantém operações e ações de patrulhamento em Angra dos Reis e nos demais municípios sob sua responsabilidade na região da Costa Verde. O trabalho envolve estratégias operacionais, levantamento de informações e presença policial em diferentes bairros. As ações envolvem um trabalho conjunto das Forças de Segurança, com apoio de equipamento que possibilitam o monitoramento por câmeras, em áreas consideradas críticas do município.
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