Angra 3Divulgação/Reprodução Rede Social
Governo defende continuidade do empreendimento
Parlamentares favoráveis ao repasse sustentaram que o projeto está em estágio avançado e que abandonar a construção provocaria desperdício dos investimentos realizados ao longo dos anos.
Oposição questiona custos e viabilidade financeira
Projeto acumula atrasos e revisões
Angra 3 é um dos empreendimentos de infraestrutura mais controversos do setor energético nacional. A construção acumula décadas de atrasos, períodos de paralisação desde 2015, revisões de cronograma e elevação dos custos previstos inicialmente. Já foram investidos, segundo estudo do BNDES mais de R$ 21 bilhões. O TCU aponta com atraso na decisão custos extras entre 2024 e meados de 2026 R$ 2,5 bilhões.
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