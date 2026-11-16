Angra 3 - Divulgação/Reprodução Rede Social

Angra 3Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 16/11/2026 20:27

O Congresso Nacional aprovou, na quinta-feira (12), a liberação de R$ 290 milhões em crédito suplementar no Orçamento da União para a Eletronuclear. Os recursos serão destinados à continuidade das obras da usina nuclear Angra 3, localizada em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A verba deverá cobrir despesas antecipadas com contratos de engenharia e aquisição de equipamentos necessários ao empreendimento.

A proposta recebeu 261 votos favoráveis e 155 contrários na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a matéria foi aprovada por votação simbólica. A decisão ocorreu após manifestações de parlamentares da base governista e da oposição, que apresentaram argumentos divergentes sobre a aplicação de dinheiro público na construção.

Governo defende continuidade do empreendimento



Parlamentares favoráveis ao repasse sustentaram que o projeto está em estágio avançado e que abandonar a construção provocaria desperdício dos investimentos realizados ao longo dos anos.

Outro ponto destacado durante a discussão foi a importância da geração nuclear para a matriz energética brasileira. Os apoiadores consideram essa modalidade uma fonte de baixa emissão de gases de efeito estufa e apontam sua contribuição para garantir estabilidade e segurança ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Na avaliação desse grupo, a conclusão da terceira unidade da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto permitiria ampliar a capacidade de produção de eletricidade do país, além de aproveitar a estrutura e os recursos já empregados no complexo nuclear instalado no município.

Oposição questiona custos e viabilidade financeira

Do outro lado, parlamentares contrários à medida contestaram a liberação de novos recursos federais. As críticas envolveram o aumento dos custos de construção, a necessidade de sucessivos aportes financeiros e as dúvidas sobre o retorno econômico do investimento. A oposição acusou o governo de ampliar os valores destinados à obra, sem apresentar garantias suficientes sobre sua sustentabilidade financeira.



Projeto acumula atrasos e revisões



Angra 3 é um dos empreendimentos de infraestrutura mais controversos do setor energético nacional. A construção acumula décadas de atrasos, períodos de paralisação desde 2015, revisões de cronograma e elevação dos custos previstos inicialmente. Já foram investidos, segundo estudo do BNDES mais de R$ 21 bilhões. O TCU aponta com atraso na decisão custos extras entre 2024 e meados de 2026 R$ 2,5 bilhões.

Com a aprovação dos R$ 290 milhões, a Eletronuclear terá acesso a um novo reforço orçamentário para execução do projeto. Entretanto, o futuro da usina continua no centro do debate político e econômico, diante dos desafios financeiros para concluir a estrutura e colocá-la em operação.