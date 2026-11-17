Motos apreendidas são levadas pela polícia ao depósito municipalDivulgação/Reprodução PM
Fiscalização mobilizou equipes das Forças de Segurança
A iniciativa contou com a atuação integrada das forças de segurança e dos agentes municipais, que concentraram os esforços na verificação dos veículos em circulação. Durante as abordagens, foram identificadas situações que resultaram na retirada de 23 motocicletas das ruas.
Ação busca reforçar a segurança no bairro
Segundo o batalhão, "o trabalho faz parte das iniciativas voltadas à preservação da ordem pública e à prevenção de irregularidades". A proposta é intensificar a fiscalização, reduzir situações que possam comprometer a segurança viária e proporcionar maior tranquilidade aos moradores do Frade. A participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública também reforça a atuação conjunta com a Polícia Militar em ações de controle e fiscalização.
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