Motos apreendidas são levadas pela polícia ao depósito municipal - Divulgação/Reprodução PM

Motos apreendidas são levadas pela polícia ao depósito municipalDivulgação/Reprodução PM

Publicado 17/11/2026 17:55 | Atualizado 17/11/2026 18:28

Uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Militar com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, terminou com a apreensão de 23 motocicletas em situação irregular , no final de semana, no bairro do Frade, em Angra dos Reis. O "Choque de Ordem", teve como objetivo combater infrações relacionadas à circulação desses veículos e reforçar a segurança na região.

A ação mobilizou todo o efetivo da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Frade e do Batalhão do Perequê. A fiscalização terminou com 23 veículos, irregulares, tirados de circulação, a maioria por falta de habilitação.



Fiscalização mobilizou equipes das Forças de Segurança



A iniciativa contou com a atuação integrada das forças de segurança e dos agentes municipais, que concentraram os esforços na verificação dos veículos em circulação. Durante as abordagens, foram identificadas situações que resultaram na retirada de 23 motocicletas das ruas.

A operação também teve uma etapa de retomada no período da noite, ampliando o alcance das fiscalizações. Período em há maior concentração desses veículos, nos bairros. A presença dos agentes em diferentes horários buscou coibir práticas irregulares e reforçar o cumprimento das normas de trânsito.

O balanço divulgado pelo 33º BPM confirmou o recolhimento dos 23 veículos, levando em consideração os critérios específicos com base na Legislação vigente.

Ação busca reforçar a segurança no bairro



Segundo o batalhão, "o trabalho faz parte das iniciativas voltadas à preservação da ordem pública e à prevenção de irregularidades". A proposta é intensificar a fiscalização, reduzir situações que possam comprometer a segurança viária e proporcionar maior tranquilidade aos moradores do Frade. A participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública também reforça a atuação conjunta com a Polícia Militar em ações de controle e fiscalização.

O comando da unidade destacou a importância da operação e de intensificar as ações, principalmente, com a chegada de final de ano, quando a circulação desses veículos é maior. Ressaltando ainda a importância da presença das equipes nas comunidades e no centro da cidade, ampliando o monitoramento de circulação desses veículos.

Os moradores aprovaram a iniciativa da Segurança Pública, afirmando que ações como esta trazem mais segurança às ruas da cidade e aos moradores dos bairros.

-A presença policial a noite nas ruas, traz mais conforto pra nós adultos e para as crianças que gostam de correr pra lá e pra cá - disse Moisés, se referindo aos veículos que circulam em alta velocidade.



