A chegada dos transatlânticos promete movimentar a economia da cidadeDivulgação/PMAR
Cruzeiros movimentam a economia
De acordo com dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia), o gasto médio de cada cruzeirista nas cidades onde os navios fazem escala chega a R$ 800,98. Considerando o volume previsto para esta temporada, a circulação de turistas poderá beneficiar diretamente diversos segmentos da economia local.
Estratégia para atrair novos visitantes
Para o presidente da TurisAngra, Essiomar Gomes, a passagem dos transatlânticos representa uma oportunidade de conquistar turistas que poderão retornar posteriormente para aproveitar o destino por períodos mais longos.
Segundo ele, muitos passageiros têm o primeiro contato com Angra durante poucas horas de permanência. A experiência pode despertar o interesse por uma nova viagem, desta vez acompanhados de familiares e amigos.
Angra abre temporada de cruzeiros com previsão de 53 escalas
Mais de 180 mil turistas são esperados até março de 2027; chegada dos navios deve impulsionar o comércio e os serviços locais
Operação apreende 23 motos irregulares em Angra
Fiscalização mobilizou policiais do 33º BPM e agentes da Ordem Pública no Frade
Congresso libera R$ 290 milhões para obras de Angra 3
Crédito suplementar aprovado por deputados e senadores será destinado à Eletronuclear
PM prende suspeito e apreende drogas no bairro Belém, em Angra
Cocaína, maconha e crack foram encontrados durante operação do 33º BPM; um homem foi detido nesse final de semana
APV Angra faz história e fatura título invicto no vôlei estadual
Equipe angrense venceu os 12 jogos do campeonato e superou o PSK na decisão por 2 sets a 1, garantindo mais uma conquista para o voleibol da cidade
Operação apreende arsenal e drogas avaliados em R$ 30 mil em Angra
Denúncia levou policiais militares ao Morro da Caixa d’Água, centro da cidade, onde apreenderam pistola, munições e drogas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.