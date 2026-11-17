A chegada dos transatlânticos promete movimentar a economia da cidade - Divulgação/PMAR

A chegada dos transatlânticos promete movimentar a economia da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 17/11/2026 18:49

Angra dos Reis recebe nesta quarta-feira (18) o primeiro transatlântico da temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027. A previsão é de 53 escalas até março do próximo ano, com a chegada de mais de 180 mil visitantes ao município. A programação contempla 35 paradas na Vila do Abraão, na Ilha Grande, e outras 18 no continente.

A abertura será marcada pela atracação do MSC Música, na Ilha Grande. A embarcação tem capacidade para transportar 3.013 passageiros e inaugura um período de intensa movimentação turística na região, que tradicionalmente recebe viajantes de diferentes partes do Brasil e do exterior.

A expectativa é que o fluxo de passageiros represente um reforço significativo para a economia angrense, especialmente nos setores de alimentação, transporte, comércio, passeios náuticos e serviços turísticos.

Cruzeiros movimentam a economia



De acordo com dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia), o gasto médio de cada cruzeirista nas cidades onde os navios fazem escala chega a R$ 800,98. Considerando o volume previsto para esta temporada, a circulação de turistas poderá beneficiar diretamente diversos segmentos da economia local.

Além da movimentação financeira, as visitas também ampliam a visibilidade de Angra dos Reis no mercado turístico. A presença de passageiros de diferentes nacionalidades favorece a divulgação dos atrativos naturais, históricos e culturais do município, fortalecendo sua imagem como destino de viagens.

Praias, cachoeiras, trilhas, passeios pelas ilhas e opções gastronômicas integram o conjunto de experiências oferecidas aos visitantes. A diversidade de atividades permite atender públicos com diferentes interesses, desde quem procura contato com a natureza até aqueles que desejam conhecer a história e a cultura da cidade.



Estratégia para atrair novos visitantes



Para o presidente da TurisAngra, Essiomar Gomes, a passagem dos transatlânticos representa uma oportunidade de conquistar turistas que poderão retornar posteriormente para aproveitar o destino por períodos mais longos.

Segundo ele, muitos passageiros têm o primeiro contato com Angra durante poucas horas de permanência. A experiência pode despertar o interesse por uma nova viagem, desta vez acompanhados de familiares e amigos.

Essiomar ressalta que o município reúne características capazes de estimular esse retorno, como patrimônio histórico, paisagens naturais, praias, quedas d'água, percursos ecológicos e gastronomia diversificada.

A temporada segue até março de 2027, quando será concluído o calendário de 53 escalas. A expectativa do setor turístico é aproveitar a circulação de passageiros para fortalecer a economia e ampliar a divulgação da cidade ao longo do ano.