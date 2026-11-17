Jovem brutalmente agredido chegou a ser socorrido para o hospital da Japuíba mas não resistiu aos ferimentosDivulgação/Reprodução Rede Social
Circunstâncias da agressão ainda são desconhecidas
Segundo informações levantadas pelos agentes da segurança, Nikolas trabalhava como mecânico de motocicletas. Após sofrer as agressões, ele recebeu atendimento de emergência e foi levado à unidade hospitalar da Japuíba, onde permaneceu sob cuidados médicos. Apesar dos esforços da equipe de saúde, o quadro clínico não evoluiu favoravelmente. A unidade não deu detalhes sobre a chegada da vítima na emergência.
Investigação deverá esclarecer o que aconteceu
A motivação do espancamento permanece desconhecida. A identificação dos autores e a apuração das circunstâncias que levaram à morte do jovem são fundamentais para o esclarecimento do caso. Realização de diligências ainda não foram oficialmente divulgadas.
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