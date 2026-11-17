Todo material apreendido no Morro da Caixa D?Água foi encaminhado à Delegacia de Angra. O suspeito baleado está sob custódia no HMJ - Divulgação/Arquivo Redação

Todo material apreendido no Morro da Caixa D?Água foi encaminhado à Delegacia de Angra. O suspeito baleado está sob custódia no HMJDivulgação/Arquivo Redação

Publicado 17/11/2026 20:23

Uma sequência de três confrontos armados entre policiais militares e suspeitos terminou com um homem baleado e a apreensão de duas pistolas, 15 tabletes de maconha, 139 porções da mesma droga, 30 pedras de crack e 136 cápsulas de cocaína, nessa segunda-feira (16), no Morro da Caixa D’Água, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ocorrência também resultou na apreensão de munições , rádios transmissores e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Segundo o 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), as equipes realizavam novo patrulhamento na comunidade com o objetivo de reforçar o policiamento, quando os agentes avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles estaria armado, enquanto o outro carregava um rádio transmissor.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos teriam efetuado disparos contra os policiais, que reagiram. Depois do confronto, os suspeitos conseguiram escapar. Em buscas pela região, os militares localizaram uma pistola com a numeração suprimida.



Novo confronto termina com homem ferido



A operação prosseguiu em outro ponto da comunidade, nas proximidades de uma escadaria, onde os policiais identificaram mais dois homens. Conforme o relato da corporação, um deles portava uma arma de fogo, enquanto o segundo carregava uma mochila com drogas.

Com a chegada da equipe, um dos suspeitos teria disparado contra os agentes, dando início a outro confronto. Os policiais revidaram e atingiram o homem. O comparsa conseguiu fugir antes de ser alcançado.

Durante as buscas e a ação policial, foram recolhidos dois armamentos, um carregador de pistola, 29 munições, dois rádios transmissores e um aparelho celular. Também foram encontrados R$ 30 em dinheiro, além dos entorpecentes em diferentes embalagens.



Terceira troca de tiros durante patrulhamento



A Polícia Militar informou ainda que houve um terceiro episódio de troca de tiros em outro trecho do Morro da Caixa D’Água, envolvendo a equipe e indivíduos que estavam no local. Não foram divulgadas informações sobre possíveis feridos ou prisões relacionadas a este último confronto.

Após o encerramento dos disparos, o homem baleado recebeu socorro e foi encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), onde permaneceu sob atendimento médico e custódia policial. A unidade não deu detalhes sobre o estado de saúde do suspeito.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, responsável pela investigação. Até a publicação desta reportagem, não foi divulgada a identidade, nem informações sobre o estado de saúde atualizado do suspeito ferido.