Todo material apreendido no Morro da Caixa D?Água foi encaminhado à Delegacia de Angra. O suspeito baleado está sob custódia no HMJDivulgação/Arquivo Redação
Novo confronto termina com homem ferido
A operação prosseguiu em outro ponto da comunidade, nas proximidades de uma escadaria, onde os policiais identificaram mais dois homens. Conforme o relato da corporação, um deles portava uma arma de fogo, enquanto o segundo carregava uma mochila com drogas.
Terceira troca de tiros durante patrulhamento
A Polícia Militar informou ainda que houve um terceiro episódio de troca de tiros em outro trecho do Morro da Caixa D’Água, envolvendo a equipe e indivíduos que estavam no local. Não foram divulgadas informações sobre possíveis feridos ou prisões relacionadas a este último confronto.
Trocas de tiros deixam suspeito baleado e armas apreendidas em Angra
Foram três confrontos, no Morro da Caixa D’Água que resultaram em: duas pistolas, 15 tabletes de maconha, 139 porções da droga, 30 pedras de crack e 136 cápsulas de cocaína apreendidas
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