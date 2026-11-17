Evento reúne empresários de diferentes ramos e representantes dos municípios da Costa Verde - Divulgação/Organizadores

Evento reúne empresários de diferentes ramos e representantes dos municípios da Costa VerdeDivulgação/Organizadores

Publicado 17/11/2026 21:15

Angra dos Reis será palco de um dos principais encontros de negócios, turismo e entretenimento da região. Entre os dias 3 e 5 de dezembro, a Praia do Anil receberá a Expo Costa Verde 2026, evento gratuito e aberto ao público que tem expectativa de atrair mais de 20 mil visitantes. A programação reunirá exposições comerciais, gastronomia, atrações culturais, apresentações musicais e atividades para todas as idades.

Considerada uma das maiores vitrines de negócios e oportunidades da Costa Verde, a feira terá uma estrutura de mais de 4 mil metros quadrados de área coberta, além de outros 5 mil metros quadrados de espaços externos. O ambiente contará com setores específicos para exposição de grandes veículos e embarcações, ampliando a participação de diferentes segmentos da economia.

Entre as áreas representadas estarão turismo, tecnologia, inovação, comércio, serviços, indústria naval e economia do mar. A proposta é aproximar empresas, empreendedores, investidores e consumidores, estimulando parcerias comerciais e apresentando o potencial econômico dos municípios participantes.



Gastronomia e atrações culturais



A programação também terá espaço reservado para experiências gastronômicas, com praça de alimentação, aulas-show conduzidas por chefs e atividades voltadas à Gastronomia do Mar. Artistas locais e regionais integrarão a agenda musical, contribuindo para valorizar os talentos e as manifestações culturais da região.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, Márcia Paiva, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar moradores e visitantes das riquezas locais.

— A Expo Costa Verde é um espaço de encontro, de valorização da nossa cultura e de quem empreende na região. Convidamos todos a participarem, conhecerem e aproveitarem esses três dias de programação — destacou.

Cinco municípios unidos pelo desenvolvimento



Além da cidade anfitriã, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Itaguaí estarão representados na exposição. A integração permitirá apresentar as características turísticas, culturais e econômicas de cada município, fortalecendo a identidade regional e incentivando novas oportunidades de negócios.

Entre os destaques confirmados está o Movimenta Sebrae, que ocupará uma área de 1.200 metros quadrados, com palestras, conteúdos sobre inovação e atividades gratuitas. Já a Fecomércio RJ terá um estande superior a 350 metros quadrados, direcionado ao fortalecimento do comércio e dos serviços.

A realização é do Sicomércio e parcerias, com apoio da Prefeitura de Angra e dos demais municípios envolvidos. Fecomércio RJ, Sebrae, FACERJ, Sesc, Senac e Firjan também participam como parceiros. A expectativa é que a iniciativa impulsione a economia, amplie a visibilidade dos empreendedores e consolide Angra como ponto de encontro regional.