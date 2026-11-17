Evento reúne empresários de diferentes ramos e representantes dos municípios da Costa VerdeDivulgação/Organizadores
Gastronomia e atrações culturais
A programação também terá espaço reservado para experiências gastronômicas, com praça de alimentação, aulas-show conduzidas por chefs e atividades voltadas à Gastronomia do Mar. Artistas locais e regionais integrarão a agenda musical, contribuindo para valorizar os talentos e as manifestações culturais da região.
Cinco municípios unidos pelo desenvolvimento
Além da cidade anfitriã, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Itaguaí estarão representados na exposição. A integração permitirá apresentar as características turísticas, culturais e econômicas de cada município, fortalecendo a identidade regional e incentivando novas oportunidades de negócios.
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