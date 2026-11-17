Drogas apreendidas no Morro do Santo Antônio - Divulgação/Disque Denúncia

Drogas apreendidas no Morro do Santo AntônioDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/11/2026 22:10

Uma operação de policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de 586 pinos de cocaína , 28 pedras de crack e 10 tabletes de maconha, nesta terça-feira (17), no Morro do Santo Antônio, área central, em Angra dos Reis. O material, avaliado em aproximadamente R$ 6 mil, foi localizado durante uma ação contra o tráfico de drogas, desencadeada após uma denúncia feita ao Disque Denúncia Angra.

A ocorrência mobilizou agentes da P2, que receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na comunidade. Após levantamento dos dados, os policiais iniciaram um trabalho de vigilância para verificar a movimentação suspeita e identificar os envolvidos na atividade criminosa.

Durante o monitoramento, quatro homens foram observados realizando a venda de substâncias ilícitas. Diante da constatação, a equipe solicitou reforço do Grupamento de Ações Táticas (GAT) para abordar os suspeitos. A localidade é conhecida da polícia pelas ações coordenadas contra a criminalidade e o tráfico de drogas.

Suspeitos escaparam para área de mata



Com a chegada das equipes e a realização de um cerco tático, os indivíduos perceberam a presença dos policiais e fugiram em direção a uma região de mata, caracterizada pelo difícil acesso. Apesar das buscas realizadas no terreno, nenhum dos suspeitos identificados pelos policiais foi localizado.

Durante a varredura na área utilizada como rota de fuga, os militares encontraram os entorpecentes abandonados. O material foi recolhido e levado para a 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada e seguem as investigações.

A apreensão representa mais uma ação de combate à comercialização de drogas no município, a partir de informações repassadas pela população aos órgãos de segurança pública.



Denúncias podem ser feitas de forma anônima



A Polícia Militar reforça a importância da participação dos moradores no enfrentamento à criminalidade. Informações sobre pontos de venda de drogas, localização de suspeitos, armas e outras atividades ilícitas podem ser comunicadas ao Disque Denúncia. O serviço funciona durante 24 horas, todos os dias da semana, pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177. Ambos disponibilizam atendimento pelo WhatsApp com anonimização, recurso tecnológico que remove ou modifica dados capazes de identificar o autor do relato.

Também é possível colaborar pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo portal www.disquedenuncia.org.br. Em todas as modalidades de atendimento, a identidade do denunciante é preservada.