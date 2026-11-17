Drogas apreendidas no Morro do Santo AntônioDivulgação/Disque Denúncia
Suspeitos escaparam para área de mata
Com a chegada das equipes e a realização de um cerco tático, os indivíduos perceberam a presença dos policiais e fugiram em direção a uma região de mata, caracterizada pelo difícil acesso. Apesar das buscas realizadas no terreno, nenhum dos suspeitos identificados pelos policiais foi localizado.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima
A Polícia Militar reforça a importância da participação dos moradores no enfrentamento à criminalidade. Informações sobre pontos de venda de drogas, localização de suspeitos, armas e outras atividades ilícitas podem ser comunicadas ao Disque Denúncia. O serviço funciona durante 24 horas, todos os dias da semana, pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177. Ambos disponibilizam atendimento pelo WhatsApp com anonimização, recurso tecnológico que remove ou modifica dados capazes de identificar o autor do relato.
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