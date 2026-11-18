Agentes da Defesa Civil monitorando os principais rio de Angra, Bracuí e Perequê, em épocas de fortes temporais - Divulgação/PMAR

Agentes da Defesa Civil monitorando os principais rio de Angra, Bracuí e Perequê, em épocas de fortes temporais Divulgação/PMAR

Publicado 18/11/2026 16:58

A Defesa Civil de Angra dos Reis realizará, nesta quinta-feira (19), um Exercício Simulado Integrado para testar a capacidade de resposta das equipes diante das situações de emergência. A atividade ocorrerá das 9h às 16h, com participação de instituições municipais, estaduais e federais, incluindo órgãos de segurança, concessionárias e entidades especializadas.

O treinamento acontecerá na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil e em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa integra as ações da Comissão Municipal de Planejamento, Emergência e Adaptação às Alterações Climáticas e busca aprimorar a articulação entre as instituições responsáveis pela proteção da população. A expectativa é que o exercício contribua para ampliar a eficiência das equipes, fortalecer a prevenção e garantir segurança à população diante de situações de emergência.



Cinco cenários serão colocados à prova

Durante o exercício, serão reproduzidas cinco situações fictícias: chuvas intensas, deslizamentos de terra, alagamentos, provocados pelas cheias do rio, interdição da Rodovia Rio-Santos (BR-101) e incidente radiológico. Os cenários foram elaborados para avaliar os procedimentos operacionais, a comunicação entre os órgãos, a tomada de decisões e a mobilização das equipes em circunstâncias que exigem atendimento imediato.

O treinamento contará com o acionamento das sirenes de emergência e o envio de mensagens por SMS e sistema de transmissão de alertas (Broadcast). Segundo a coordenação da Defesa Civil, todas as comunicações serão identificadas como simulação, para evitar alarme desnecessário entre moradores e garantir a segurança durante a realização dos testes.

De acordo com Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil, a atividade tem caráter preventivo e pretende aperfeiçoar o tempo de resposta dos profissionais diante de ocorrências reais. A preparação envolve desde eventos climáticos extremos até situações que possam comprometer a circulação de veículos, como bloqueio da rodovia Rio-Santos ou exigir procedimentos específicos de segurança nuclear.



Integração entre instituições



O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., ressaltou que as características geográficas de Angra exigem planejamento contínuo e cooperação entre diferentes setores.

-Esse simulado é fundamental para que possamos avaliar, na prática, a capacidade de resposta e a integração entre os órgãos envolvidos em emergências - destacou. Segundo ele, a proposta também permitirá identificar pontos que precisam de ajustes e aperfeiçoar os protocolos de atendimento.

Participarão da operação a Defesa Civil municipal, a Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar (PMERJ), a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), a Eletronuclear e a CCR Motiva.



