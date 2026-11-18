Agentes da Defesa Civil monitorando os principais rio de Angra, Bracuí e Perequê, em épocas de fortes temporais Divulgação/PMAR
Cinco cenários serão colocados à prova
Integração entre instituições
O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., ressaltou que as características geográficas de Angra exigem planejamento contínuo e cooperação entre diferentes setores.
Defesa Civil de Angra testa resposta a cinco cenários de emergência
Simulado reúne órgãos de segurança nesta quinta-feira (19), com testes de sirenes, mensagens de alerta e protocolos para situações de risco
PM apreende mais de 600 porções de drogas no Santo Antônio
Operação após denúncia flagra tráfico em área central de Angra; suspeitos fogem e abandonam entorpecentes avaliados em R$ 6 mil
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Trocas de tiros deixam suspeito baleado e armas apreendidas em Angra
Foram três confrontos, no Morro da Caixa D’Água que resultaram em: duas pistolas, 15 tabletes de maconha, 139 porções da droga, 30 pedras de crack e 136 cápsulas de cocaína apreendidas
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O jovem foi agredido brutalmente no bairro Tararaca, socorrido e levado ao HMJ, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia investiga o caso
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Mais de 180 mil turistas são esperados até março de 2027; chegada dos navios deve impulsionar o comércio e os serviços locais
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