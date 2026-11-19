Grupo de teatro Revolucena, responsável pela preservação de 18 prédios históricos de Angra dos ReisDivulgação/Arquivo Revolucena
Cultura, identidade e desenvolvimento turístico
Ao longo das décadas, o Revolucena acompanhou as mudanças de uma cidade que deixou de ter características predominantemente interioranas para se tornar um importante polo econômico e turístico. Com mais de 200 mil habitantes, Angra reúne atividades portuária, industrial, comerciais e turísticas, com potencial de receber visitantes de diferentes partes do mundo, em escalas de navios de cruzeiros.
A contribuição também alcança o desenvolvimento turístico. O município reúne atrativos naturais, patrimônio histórico e manifestações culturais que oferecem experiências além das praias e ilhas. Ao encenar histórias nas ruas, os artistas aproximaram visitantes da memória angrense e valorizaram o Centro Histórico.
Zequinha Miguel participou da fundação da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis e da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ), criou a Companhia Cultural Cia da Lua e desenvolveu projetos musicais, audiovisuais e teatrais. É autor de “Angra 500 anos em Cena” e “Teatro Cidadão”.
O legado influenciou novas gerações e fortaleceu a formação artística, que conta com espaços como o Centro Cultural Theophilo Massad. Para o jornalista Fábio Júdice, integrante do grupo, a experiência marcou sua formação cidadã e profissional em Angra.
Em 2026, o coletivo recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o anfiteatro da Praça General Osório passou a se chamar Arena Revolucena, homenagem ao espaço onde parte dessa história começou.
-Outros grupos são tombados pelo Patrimônio Histórico no Estado: Tablado de Maria Clara Machado e o Tá Na Rua do Rio de Janeiro e o nosso Revolucena - concluiu Zequinha.
As distinções reconhecem uma trajetória que fez da arte instrumento de defesa da memória coletiva. Ao proteger construções, tradições religiosas e manifestações populares, o Revolucena preservou elementos essenciais da identidade angrense — patrimônio que fortalece a projeção cultural e turística de Angra dos Reis.
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