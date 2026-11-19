Grupo de teatro Revolucena, responsável pela preservação de 18 prédios históricos de Angra dos Reis - Divulgação/Arquivo Revolucena

Grupo de teatro Revolucena, responsável pela preservação de 18 prédios históricos de Angra dos ReisDivulgação/Arquivo Revolucena

Publicado 19/11/2026 17:06 | Atualizado 19/11/2026 17:33

A história de Angra dos Reis, na Costa Verde também foi defendida pela arte. Há 47 anos, o Grupo Teatral Revolucena transforma ruas e praças em espaços de expressão cultural e cidadania, preservando referências de uma das cidades mais antigas do país, reconhecida internacionalmente por suas riquezas naturais e culturais.

O coletivo nasceu em 1979, a partir de um trabalho do educador e professor de Artes José Miguel, conhecido como Zequinha Miguel. Em meio às transformações políticas do Brasil, jovens encontraram no teatro uma forma de provocar reflexão e dialogar com moradores. As apresentações ocupavam calçadas e espaços públicos.

"Não podemos esquecer que vivíamos em uma área de segurança nacional, onde tudo que era feito era muito vigiado, inibido e reprimido e o Revolucena veio a limpo. É isso ( se emociona)".

Duas das iniciativas marcantes foram "1º de Maio" (1979) e “Serra-Serra-Serrador”, criada em 1980. Nas performances, atores simulavam serrar prédios e monumentos para alertar sobre o risco de desaparecimento. A encenação incentivava assinaturas em defesa da preservação e do tombamento. A mobilização contribuiu para proteger 18 prédios históricos da cidade, entre eles; sede do Governo Municipal, Câmara de Vereadores e da Casa de Cultura.

A atuação não se restringiu à arquitetura. O Revolucena despertou a consciência sobre a preservação da memória cultural e religiosa, tradições populares, costumes caiçaras e espaços ligados à formação municipal. Igrejas, festas, manifestações de fé e edificações seculares integram um patrimônio que dá identidade a Angra e atrai visitantes.

Cultura, identidade e desenvolvimento turístico



Ao longo das décadas, o Revolucena acompanhou as mudanças de uma cidade que deixou de ter características predominantemente interioranas para se tornar um importante polo econômico e turístico. Com mais de 200 mil habitantes, Angra reúne atividades portuária, industrial, comerciais e turísticas, com potencial de receber visitantes de diferentes partes do mundo, em escalas de navios de cruzeiros.

A contribuição também alcança o desenvolvimento turístico. O município reúne atrativos naturais, patrimônio histórico e manifestações culturais que oferecem experiências além das praias e ilhas. Ao encenar histórias nas ruas, os artistas aproximaram visitantes da memória angrense e valorizaram o Centro Histórico.

Zequinha Miguel participou da fundação da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis e da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ), criou a Companhia Cultural Cia da Lua e desenvolveu projetos musicais, audiovisuais e teatrais. É autor de “Angra 500 anos em Cena” e “Teatro Cidadão”.

O legado influenciou novas gerações e fortaleceu a formação artística, que conta com espaços como o Centro Cultural Theophilo Massad. Para o jornalista Fábio Júdice, integrante do grupo, a experiência marcou sua formação cidadã e profissional em Angra.

Em 2026, o coletivo recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o anfiteatro da Praça General Osório passou a se chamar Arena Revolucena, homenagem ao espaço onde parte dessa história começou.

-Outros grupos são tombados pelo Patrimônio Histórico no Estado: Tablado de Maria Clara Machado e o Tá Na Rua do Rio de Janeiro e o nosso Revolucena - concluiu Zequinha.

As distinções reconhecem uma trajetória que fez da arte instrumento de defesa da memória coletiva. Ao proteger construções, tradições religiosas e manifestações populares, o Revolucena preservou elementos essenciais da identidade angrense — patrimônio que fortalece a projeção cultural e turística de Angra dos Reis.