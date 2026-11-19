Secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa (E) e o prefeito Ferreti (D) - Divulgação/PMAR

Secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa (E) e o prefeito Ferreti (D)Divulgação/PMAR

Publicado 19/11/2026 16:57 | Atualizado 19/11/2026 17:00

A Prefeitura de Angra dos Reis publicou nessa quarta-feira (18), o edital para realização do concurso público para reforçar a segurança municipal , com a contratação de uma Guarda Municipal Armada. São 200 vagas imediatas e outras 250 destinadas à formação de cadastro de reserva. O edital completo pode ser acessado no link https://concurso.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=375, onde também são realizadas as inscrições, com prazo até o dia 21 de dezembro. Conforme lei federal, 10% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

O contrato com o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pela organização do processo seletivo, foi assinado pelo prefeito Cláudio Ferreti, ao lado do secretário Douglas, em um ato que marca uma nova etapa do projeto de ampliação da Guarda Municipal. A remuneração inicial passa de R$ 5 mil mensais.

De acordo com o governo municipal a iniciativa pretende ampliar o efetivo nas ruas e fortalecer a atuação da corporação na proteção dos moradores e do patrimônio público. Ferreti destacou a importância da medida para a cidade e reforçou que a segurança da população está entre as prioridades da administração.

-Todos têm o direito de ir e vir com tranquilidade. Proteger esse direito é responsabilidade nossa - afirmou o prefeito.

Oportunidade para moradores

Embora o concurso seja aberto a candidatos de todo o território nacional, o chefe do Executivo manifestou o desejo de que moradores de Angra conquistem as vagas disponíveis. Segundo ele, pessoas que conhecem a realidade dos bairros e as particularidades do município podem contribuir diretamente para o trabalho de segurança.

Seis disciplinas na prova

O conteúdo programático previsto para a avaliação está dividido em seis áreas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico em Matemática, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Informática e Conhecimentos Específicos. Outro ponto destacado nas informações divulgadas sobre o certame é a ausência de limite de idade para participação, conforme os critérios anunciados. Os candidatos deverão acompanhar o edital para verificar os requisitos completos, etapas, prazos e demais condições exigidas.

Com total de 450 vagas, sendo mais da metade ao cadastro de reserva, o concurso busca ampliar a presença da Guarda Municipal em diferentes regiões de Angra dos Reis. A expectativa da Prefeitura é que o reforço no efetivo contribua para melhorar o patrulhamento preventivo e proporcionar mais tranquilidade à população.

A administração municipal aposta na ampliação da corporação como parte de uma estratégia para fortalecer a segurança e garantir maior proteção aos cidadãos.