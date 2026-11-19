Projeto foi apresentado na sessão desta quinta-feira no plenário da Câmara de Vereadores - Divulgação/Reprodução TV Câmara

Projeto foi apresentado na sessão desta quinta-feira no plenário da Câmara de VereadoresDivulgação/Reprodução TV Câmara

Publicado 19/11/2026 18:48 | Atualizado 19/11/2026 19:01

A utilização da inteligência artificial para manipular fotografias, modificar vozes e produzir conteúdos falsos causando constrangimento e danos à reputação de pessoas entrou na pauta da Câmara Municipal de Angra dos Reis, nesta quinta-feira (19). O Projeto de Lei de autoria do vereador Nilsinho Batalhador, pretende estabelecer diretrizes para prevenir o cyberbullying e enfrentar formas de violência praticadas por meio de recursos tecnológicos.





A iniciativa surge diante do crescimento de manipulação digital, que permite transformar imagens verdadeiras em montagens falsas, utilizadas para humilhar, ameaçar ou expor pessoas. O problema ganha proporções ainda maiores com a facilidade de compartilhamento nas redes sociais, alcançando milhares de usuários, em segundos. LEIA MAIS: Taxa de turismo sustentável aprovada pela Câmara gera protesto de empresários e trabalhadores do setor A iniciativa surge diante do crescimento de manipulação digital, que permite transformar imagens verdadeiras em montagens falsas, utilizadas para humilhar, ameaçar ou expor pessoas. O problema ganha proporções ainda maiores com a facilidade de compartilhamento nas redes sociais, alcançando milhares de usuários, em segundos.



Proteção contra a violência digital



A proposta fortalece a atuação do poder público municipal diante desse cenário, estabelecendo orientações de prevenção às agressões virtuais, dando suporte às vítimas dessa prática. Entre as situações contempladas, conteúdos produzidos com IA ou outras ferramentas que adultera fotografias, gravações de voz e materiais digitais.



O projeto prevê a possibilidade de implantação de protocolos de atendimento na rede municipal, com orientações específicas para acolher pessoas afetadas pela exposição indevida. A intenção é facilitar o acesso à informação, oferecer direcionamento adequado e contribuir para que as vítimas encontrem apoio diante das consequências emocionais e sociais provocadas por essas agressões.



Educação e parcerias institucionais



Outro eixo da iniciativa envolve a realização de campanhas educativas para conscientizar a população sobre os riscos da violência virtual e a responsabilidade no compartilhamento de conteúdos. A proposta também abre espaço para parcerias com universidades, empresas de tecnologia e instituições públicas.



Essas cooperações poderão contribuir para capacitar profissionais, desenvolver estratégias preventivas e aprimorar os mecanismos de orientação e acolhimento. A educação digital aparece como uma ferramenta importante para reduzir comportamentos abusivos e estimular o uso responsável das plataformas.



Foco na prevenção e no acolhimento

A finalidade é organizar e fortalecer as ações do município, criando diretrizes para prevenção, atendimento e proteção das pessoas atingidas. O texto não estabelece penalidade.



Com a discussão do Projeto de Lei 229/2026, a Câmara Municipal coloca em evidência um desafio cada vez mais presente na sociedade: garantir que os avanços tecnológicos não sejam utilizados como instrumentos de intimidação, constrangimento e violência. A proposta busca ampliar a conscientização e preparar a rede pública para lidar com uma realidade que exige atenção, responsabilidade e proteção aos direitos individuais.