Franciele, presa no bairro Balneário é conduzida à 166ª DP pela Polícia Civil - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Franciele, presa no bairro Balneário é conduzida à 166ª DP pela Polícia CivilDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 19/11/2026 20:32 | Atualizado 19/11/2026 20:37

Uma mulher de 26 anos foi presa nesta quinta-feira (19), no bairro Balneário, em Angra dos Reis, suspeita de participação no homicídio do mecânico de motos , Nicolas Daniel Nascimento Glória, de 19 anos, nessa terça-feira (17). A investigação da Polícia Civil aponta que o assassinato teria sido motivado por uma suposta cobrança relacionada ao furto de uma motocicleta. O crime aconteceu dentro de uma oficina na localidade da Tararaca.

A captura de Franciele França de Oliveira foi realizada por policiais civis da 166ª DP, em ação conjunta com agentes do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar. A mulher teve a prisão temporária solicitada pela autoridade policial, sob suspeita de homicídio triplamente qualificado. Ela foi encaminhada à 166ª DP, e está à disposição da Justiça.



Cobrança terminou em violência



Segundo as apurações, Franciele teria reconhecido sua motocicleta, uma Honda CG Titan, em um vídeo divulgado nas redes sociais de uma oficina onde Nicolas trabalhava. Após identificar o veículo, ela teria procurado o responsável pelo estabelecimento e, posteriormente, o contato direto com do mecânico. Nas conversas, teria sido negociado o pagamento de R$ 1.500 em dinheiro, como forma de ressarcimento pelos danos causados à motocicleta. Entretanto, o que inicialmente seria uma tentativa de resolver o prejuízo acabou se transformando em um episódio de extrema violência.

De acordo com os investigadores, Nicolas teria sido submetido a uma espécie de julgamento paralelo e agredido brutalmente com barras de ferro no interior da oficina. O local estaria situado em uma área sob influência de uma organização criminosa.

A Polícia Civil suspeita que Franciele tenha acionado os responsáveis pelas agressões e conduzido a situação para que a cobrança fosse realizada por integrantes do grupo, em vez de recorrer aos meios legais.



Vítima morreu após atendimento hospitalar



Depois de sofrer as agressões, o jovem foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Municipal da Japuíba. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na madrugada de terça-feira (17).

Com a prisão da investigada, a polícia buscam esclarecer a participação de cada envolvido na execução do crime e reunir novas provas para o inquérito. As diligências continuam para localizar as barras de ferro utilizadas no espancamento, apreender a motocicleta mencionada na investigação e identificar os demais suspeitos. A Polícia Civil também trabalha para efetuar novas prisões relacionadas ao homicídio, como apontam as investigações.