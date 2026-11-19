Franciele, presa no bairro Balneário é conduzida à 166ª DP pela Polícia CivilDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Cobrança terminou em violência
Segundo as apurações, Franciele teria reconhecido sua motocicleta, uma Honda CG Titan, em um vídeo divulgado nas redes sociais de uma oficina onde Nicolas trabalhava. Após identificar o veículo, ela teria procurado o responsável pelo estabelecimento e, posteriormente, o contato direto com do mecânico. Nas conversas, teria sido negociado o pagamento de R$ 1.500 em dinheiro, como forma de ressarcimento pelos danos causados à motocicleta. Entretanto, o que inicialmente seria uma tentativa de resolver o prejuízo acabou se transformando em um episódio de extrema violência.
Vítima morreu após atendimento hospitalar
Depois de sofrer as agressões, o jovem foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Municipal da Japuíba. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na madrugada de terça-feira (17).
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