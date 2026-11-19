As novas unidades do complexo de Saúde terão equipamentos de ponta - Divulgação/PMAR

As novas unidades do complexo de Saúde terão equipamentos de pontaDivulgação/PMAR

Publicado 19/11/2026 21:53 | Atualizado 19/11/2026 21:58

A concentração de diferentes serviços de saúde em um mesmo espaço, está no centro do projeto que pretende transformar o bairro da Japuíba em um Complexo de Saúde, em Angra dos Reis. A proposta é integrar desde o atendimento básico até procedimentos hospitalares de alta complexidade , reduzindo deslocamentos e facilitando o acesso da população aos cuidados necessários.

O planejamento prevê uma estrutura organizada para acompanhar o paciente em diferentes etapas. Na entrada desse percurso estará uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que contará com três equipes de Saúde da Família. A unidade fará atendimentos de rotina, prevenção e encaminhamentos para serviços especializados. A proposta busca fortalecer a atenção primária, considerada a principal porta de entrada do sistema público, e organizar o encaminhamento de acordo com a complexidade de cada demanda apresentada.



Consultas e exames no mesmo complexo



Na sequência, a Policlínica Municipal deverá ampliar a oferta de consultas com especialistas. A capacidade estimada é de aproximadamente 18 mil atendimentos por mês. O complexo também contará com uma Clínica de Imagens para exames de diagnóstico e acompanhamento. A integração entre consultas e exames poderá agilizar o fluxo e reduzir deslocamentos.

A assistência de urgência também faz parte da proposta. A região receberá uma Unidade de Pronto Atendimento para adultos. A implantação da nova estrutura já começou no imóvel onde funcionava o antigo Centro de Especialidades Médicas (CEM). Com os dois serviços, a expectativa é ampliar a capacidade de resposta a ocorrências que exigem avaliação imediata, tanto para crianças quanto para adultos.



Hospital terá papel estratégico



O Hospital Municipal da Japuíba continuará exercendo papel estratégico na rede, com atendimento cirúrgico e cuidados intensivos. O HMJ é referência em atendimentos especializados, como por exemplo cirurgias e estoque de sangue, no Hemonúcleo que atende toda a Costa Verde. A proposta prevê ainda o fortalecimento da assistência oncológica e dos procedimentos cardíacos de alta complexidade, incluindo cateterismo e angioplastia. Esses recursos são importantes para pacientes que necessitam de intervenções especializadas e acompanhamento hospitalar.

A integração dos equipamentos é apresentada como um dos principais diferenciais do projeto. Em vez de estruturas isoladas, a intenção é estabelecer uma rede articulada, na qual o paciente possa avançar do atendimento básico ao tratamento especializado com mais continuidade.

A expectativa do prefeito Ferreti e dos usuários do SUS é de que o bairro Japuíba seja um polo de prevenção, diagnóstico, urgência e tratamento especializado.