As novas unidades do complexo de Saúde terão equipamentos de pontaDivulgação/PMAR
Consultas e exames no mesmo complexo
Na sequência, a Policlínica Municipal deverá ampliar a oferta de consultas com especialistas. A capacidade estimada é de aproximadamente 18 mil atendimentos por mês. O complexo também contará com uma Clínica de Imagens para exames de diagnóstico e acompanhamento. A integração entre consultas e exames poderá agilizar o fluxo e reduzir deslocamentos.
Hospital terá papel estratégico
O Hospital Municipal da Japuíba continuará exercendo papel estratégico na rede, com atendimento cirúrgico e cuidados intensivos. O HMJ é referência em atendimentos especializados, como por exemplo cirurgias e estoque de sangue, no Hemonúcleo que atende toda a Costa Verde. A proposta prevê ainda o fortalecimento da assistência oncológica e dos procedimentos cardíacos de alta complexidade, incluindo cateterismo e angioplastia. Esses recursos são importantes para pacientes que necessitam de intervenções especializadas e acompanhamento hospitalar.
A expectativa do prefeito Ferreti e dos usuários do SUS é de que o bairro Japuíba seja um polo de prevenção, diagnóstico, urgência e tratamento especializado.
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