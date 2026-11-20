Angra de luto pela morte do radialista Robson LuísDivulgação/Rede Social
Uma voz que entrou na casa dos ouvintes
Sua trajetória profissional esteve diretamente ligada ao rádio regional. Passando pelas principais emissoras da Costa Verde, foi na extinta Rádio Angra AM que Robson consolidou seu nome e escreveu um dos capítulos mais importantes de sua carreira. Com estilo próprio, presença diária e linguagem popular, conquistou a confiança de seus ouvintes.
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Edital foi publicado nessa quarta-feira(18), com inscrições abertas; 450 vagas ao todo, sendo 250 para cadastro de reserva
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