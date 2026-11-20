Angra de luto pela morte do radialista Robson Luís - Divulgação/Rede Social

Angra de luto pela morte do radialista Robson LuísDivulgação/Rede Social

Publicado 20/11/2026 17:23

A comunicação da Costa Verde perdeu uma de suas vozes mais conhecidas. Morreu, aos 69 anos, Robson Luís, radialista que marcou gerações de ouvintes e construiu uma história de proximidade com a população de Angra dos Reis. Ele estava internado no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), onde faleceu em decorrência de complicações relacionadas ao diabetes.

Carioca da gema, Robson escolheu Angra para viver há cerca de quatro décadas. Ao longo desse período, criou raízes, conquistou amizades e se tornou uma personalidade reconhecida na cidade, pelo seu carisma. Seu vínculo com o município foi oficialmente reconhecido pela Câmara Municipal, que lhe concedeu o título de Cidadão Angrense Honorário.



Uma voz que entrou na casa dos ouvintes



Sua trajetória profissional esteve diretamente ligada ao rádio regional. Passando pelas principais emissoras da Costa Verde, foi na extinta Rádio Angra AM que Robson consolidou seu nome e escreveu um dos capítulos mais importantes de sua carreira. Com estilo próprio, presença diária e linguagem popular, conquistou a confiança de seus ouvintes.

Todas as manhãs, sua voz chegava aos lares, alcançando as donas de casa. Com carinho e espontaneidade, costumava saudar o público com uma expressão que se transformou em sua assinatura: “Minhas amigas donas de casa”. O bordão ultrapassou os microfones e permaneceu na memória de ouvintes, amigos e familiares. Mais do que uma maneira de iniciar a conversa, representava a relação de proximidade que o comunicador estabeleceu com seu público durante décadas.



“Pode me chamar de amigo”

Outra frase que traduzia sua personalidade era “Pode me chamar de Amigo”. A expressão não era apenas um jargão radiofônico, mas uma característica de sua maneira de se relacionar com as pessoas. Robson fazia da comunicação um instrumento de aproximação, diálogo e participação na vida cotidiana da cidade.

Do noticiário político às ocorrências policiais, os assuntos de interesse público encontravam espaço em seus comentários. Nada passava despercebido: os acontecimentos eram questionados, debatidos e apresentados aos ouvintes com a marca de quem acompanhava de perto a realidade local.

A morte do radialista deixa uma lacuna na comunicação angrense e encerra uma trajetória de dedicação ao rádio, veículo pelo qual se tornou conhecido e querido. Robson deixa dois filhos, Fernanda e Felipe, e a neta Rafaela. Familiares e amigos se despediram, na manhã desta sexta-feira (20) do profissional que fez da própria voz sua identidade e construiu, ao longo de 40 anos em Angra, um legado de amizade, informação e pertencimento.



