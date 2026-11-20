Praça Zumbi dos Palmares, palco de celebração à cultura Afro- brasileira Divulgação/Reprodução Rede Social
Tradição, identidade e ancestralidade
Outro destaque foi a participação do Jongo do Bracuí, manifestação cultural de grande importância para a preservação da memória e das tradições afrodescendentes no município. A expressão reuniu música, dança e ancestralidade, mantendo vivos conhecimentos transmitidos entre gerações.
Oficina de turbantes e tranças
A programação também ocupou a Casa de Cultura Larangeiras, localizada na Rua Arcebispo Santos, 131, no Centro. No espaço, foi realizada uma oficina de turbantes e tranças, atividade que destaca elementos de identidade, beleza, pertencimento e representatividade da cultura negra.
Angra celebra a Consciência Negra na Praça Zumbi dos Palmares
Evento contou com teatro, música, capoeira, jongo, samba e valorização da cultura afro-brasileira
Morre Robson Luís, voz marcante do rádio na Costa Verde
Radialista de 69 anos faleceu no Hospital Municipal da Japuíba, em Angra, após complicações decorrentes do diabetes
Complexo vai reunir serviços e ampliar rede de saúde em Angra
Projeto prevê UBS, policlínica, clínica de imagens, UPAs e hospital com serviços especializados para moradores de Angra
Mulher é presa suspeita de envolvimento em morte de mecânico em Angra
Investigação aponta que jovem de 19 anos foi espancado com barras de ferro após cobrança de R$ 1,5 mil por danos em motocicleta
Projeto quer combater uso de fotos falsas criadas por IA
Proposta discutida na Câmara de Angra estabelece medidas de prevenção ao cyberbullying, acolhimento de vítimas e combate à exposição digital
Revolucena: 47 anos de teatro e defesa da memória de Angra
Grupo mobilizou toda sociedade pela preservação e reforçou a identidade histórica, cultural e turística de Angra dos Reis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.