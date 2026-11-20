Praça Zumbi dos Palmares, palco de celebração à cultura Afro- brasileira - Divulgação/Reprodução Rede Social

Praça Zumbi dos Palmares, palco de celebração à cultura Afro- brasileira Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 20/11/2026 18:19

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro de 2026, foi marcado por uma programação cultural especial no Centro de Angra dos Reis. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, reuniu manifestações artísticas , atividades tradicionais e espaços de valorização da identidade afro-brasileira. Foi o dia inteiro de atividades com entrada gratuita.

A Praça Zumbi dos Palmares foi o principal ponto de encontro das comemorações, recebendo apresentações que destacam a história, a resistência e as contribuições da população negra para a formação cultural do país. A agenda incluiu espetáculos teatrais, apresentações musicais e de percussão, roda de capoeira, manifestações de jongo e muito samba.

Parte das atividades teatrais ficou por conta do 19º Encontro Nacional de Teatro de Rua (ENTRAR), ampliando a participação de artistas e grupos culturais na celebração. A proposta é transformar o espaço público em um ambiente de convivência, expressão artística e reconhecimento das raízes históricas brasileiras.

Tradição, identidade e ancestralidade



Outro destaque foi a participação do Jongo do Bracuí, manifestação cultural de grande importância para a preservação da memória e das tradições afrodescendentes no município. A expressão reuniu música, dança e ancestralidade, mantendo vivos conhecimentos transmitidos entre gerações.

O público pode visitar uma feira de artesanato e moda, e aproveitar a praça de alimentação, com a Cozinha Ancestral do Quilombo do Bracuí e a Culinária da Terra. A iniciativa colocou em foco e deu visibilidade aos saberes tradicionais, à gastronomia e ao trabalho de produtores ligados à cultura local.

Oficina de turbantes e tranças



A programação também ocupou a Casa de Cultura Larangeiras, localizada na Rua Arcebispo Santos, 131, no Centro. No espaço, foi realizada uma oficina de turbantes e tranças, atividade que destaca elementos de identidade, beleza, pertencimento e representatividade da cultura negra.

A celebração do 20 de novembro representa uma oportunidade de reflexão sobre a trajetória de luta da população negra, o enfrentamento ao racismo e a importância de preservar a memória de personalidades que contribuíram para a conquista de direitos.

Ao reunir diferentes expressões culturais em um único dia, Angra reforça o compromisso com a diversidade e o reconhecimento de suas raízes. O público pode conferir as atividades distribuídas entre a Praça Zumbi dos Palmares e a Casa de Cultura Larangeiras, local e casarões que remetem a história de resistência, lutas e conquistas de uma geração.