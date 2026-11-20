Apreensão nos morros Sapinhatuba II e FortalezaDivulgação/Polícia Civil
Olheiro monitorava movimentação policial
No Morro da Fortaleza, os policiais prenderam um homem de 38 anos, apontado pelas investigações como responsável por atuar na vigilância das atividades policiais. De acordo com os agentes, ele utilizava um rádio comunicador para acompanhar a aproximação das equipes e transmitir alertas aos demais integrantes da facção.
Drogas e equipamentos foram recolhidos
O balanço da operação contabilizou 32 pinos de cocaína, 64 pedras de crack, cinco tabletes de maconha e três rádios comunicadores. Todo o material, assim como os envolvidos, foram encaminhados à delegacia de Angra dos Reis, responsável pelos registros e procedimentos relacionados à ocorrência.
Operação policial termina com morte e prisão em Angra
Ação da Polícia Civil ocorreu na Sapinhatuba II e no Morro da Fortaleza para combater o tráfico de drogas e conter o avanço da criminalidade.
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