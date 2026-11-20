Apreensão nos morros Sapinhatuba II e Fortaleza - Divulgação/Polícia Civil

Apreensão nos morros Sapinhatuba II e FortalezaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 20/11/2026 20:12 | Atualizado 20/11/2026 20:14

Uma operação da Polícia Civil terminou com um homem morto, outro preso e apreensão de 32 pinos de cocaína, 64 pedras de crack, cinco tabletes de maconha, três rádios comunicadores, além de um adolescente apreendido, nessa quarta-feira (18), em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ofensiva foi realizada simultaneamente nos bairros Sapinhatuba II e Morro da Fortaleza, com o objetivo de combater o tráfico de drogas , retirar armas de circulação e impedir a expansão territorial de facções criminosas no município.

Batizada de Operação Escudo, a ação foi organizada após as investigações identificarem a presença de integrantes de uma organização criminosa armados nas duas comunidades. Segundo a Polícia Civil, o planejamento buscou atingir pontos estratégicos utilizados pelo grupo para manter o controle territorial e monitorar a movimentação das forças de segurança.

Na Sapinhatuba II, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo. O confronto levou à solicitação de reforços policiais. Após a troca de tiros, as equipes encontraram um homem caído, ferido, próximo a uma arma e entorpecentes.

O suspeito recebeu atendimento e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada pela corporação.

Olheiro monitorava movimentação policial



No Morro da Fortaleza, os policiais prenderam um homem de 38 anos, apontado pelas investigações como responsável por atuar na vigilância das atividades policiais. De acordo com os agentes, ele utilizava um rádio comunicador para acompanhar a aproximação das equipes e transmitir alertas aos demais integrantes da facção.

Durante as diligências em outro trecho da comunidade, os investigadores localizaram um imóvel abandonado utilizado como ponto de comercialização de drogas. No interior da construção, um adolescente de 15 anos foi apreendido enquanto, segunda a polícia, vendia os entorpecentes.

Pessoas que estavam no endereço no momento da abordagem, segundo a corporação, comprando drogas, também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

Drogas e equipamentos foram recolhidos



O balanço da operação contabilizou 32 pinos de cocaína, 64 pedras de crack, cinco tabletes de maconha e três rádios comunicadores. Todo o material, assim como os envolvidos, foram encaminhados à delegacia de Angra dos Reis, responsável pelos registros e procedimentos relacionados à ocorrência.

A Polícia Civil informou que a Operação Escudo não tem prazo definido para terminar. As ações deverão continuar por tempo indeterminado, com o propósito de enfraquecer a estrutura do tráfico, combater a circulação ilegal de armamentos e impedir que grupos criminosos ampliem sua influência sobre outras áreas da cidade.