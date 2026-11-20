Após alta do hospital o preso será encaminhado à Delegacia de Angra e depois à Volta RedondaDivulgação/Polícia Civil
Tentativa de esconder a identidade
Após receberem as informações sobre a localização do procurado, policiais civis seguiram até o hospital para verificar a situação e cumprir a ordem judicial. Segundo a polícia durante a abordagem, o homem apresentou um nome falso aos agentes.
Prisão durante atendimento médico
A ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Olhos de Águia, iniciativa que utiliza recursos tecnológicos de monitoramento para auxiliar na identificação de pessoas procuradas e no cumprimento de determinações judiciais.
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