Após alta do hospital o preso será encaminhado à Delegacia de Angra e depois à Volta Redonda - Divulgação/Polícia Civil

Após alta do hospital o preso será encaminhado à Delegacia de Angra e depois à Volta RedondaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 20/11/2026 20:47

Um homem de 29 anos, natural de Volta Redonda, que estava foragido da Justiça por tráfico de drogas, foi preso na quarta-feira (18), enquanto recebia atendimento médico no Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis. A captura aconteceu durante a Operação Olhos de Águia, após o sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Pública identificar o paciente por meio de reconhecimento facial.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito passou mal em uma via pública e precisou ser encaminhado à unidade hospitalar. Durante o acompanhamento das imagens das câmeras de vigilância, a tecnologia utilizada pelos agentes apontou que o homem possuía pendências com a Justiça, o que levou ao acionamento das equipes policiais. Ele está internado sob escolta e quando tiver alta será encaminhado a Delegacia onde originou o mandado.

Tentativa de esconder a identidade



Após receberem as informações sobre a localização do procurado, policiais civis seguiram até o hospital para verificar a situação e cumprir a ordem judicial. Segundo a polícia durante a abordagem, o homem apresentou um nome falso aos agentes.

Diante da inconsistência nos dados fornecidos, os policiais realizaram procedimentos de identificação por meio das impressões digitais. A consulta confirmou a verdadeira identidade do paciente e revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

A ordem judicial havia sido expedida após uma determinação para que o condenado retornasse ao regime fechado, em razão de uma condenação por tráfico de drogas. Conforme os registros judiciais, o homem ainda tinha pena de dois anos, nove meses e dois dias a cumprir.



Prisão durante atendimento médico



A ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Olhos de Águia, iniciativa que utiliza recursos tecnológicos de monitoramento para auxiliar na identificação de pessoas procuradas e no cumprimento de determinações judiciais.

A ferramenta de reconhecimento facial permitiu que a movimentação do suspeito fosse detectada enquanto ele estava na unidade de saúde. A confirmação por meio das digitais foi necessária para estabelecer sua identidade e validar a existência da pendência judicial.

O homem recebeu voz de prisão e permaneceu internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital sob escolta policial. Segundo a Polícia Civil, ele ficará à disposição da Justiça enquanto recebe os cuidados médicos necessários. Depois será encaminhado ao município de origem do mandado de prisão para cumprimento da pena que foi interrompida.





