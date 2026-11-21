Restaurante flutuante 'Águas Quentes' afunda no mar de Angra dos Reis - Reprodução/ Instagram

Restaurante flutuante 'Águas Quentes' afunda no mar de Angra dos ReisReprodução/ Instagram

Publicado 21/11/2026 17:31 | Atualizado 21/11/2026 17:57

bar e restaurante flutuante Águas Quentes, localizado na Praia do Laboratório, afundou após apresentar problemas técnicos em sua estrutura, na tarde deste sábado (21). No momento da tragédia, haviam poucas pessoas no interior do restaurante, que foram prontamente socorridas por ocupantes de lanchas que passavam pelo local. A Capitania dos Portos deve apurar a ocorrência.

, localizado na Praia do Laboratório, em Angra dos Reis após apresentar problemas técnicos em sua estrutura, na tarde deste sábado (21). No momento da tragédia, haviam poucas pessoas no interior do restaurante, que foram prontamente socorridas por ocupantes de lanchas que passavam pelo local. A Capitania dos Portos deve apurar a ocorrência.

Segundo primeiras informações publicadas por populares, algumas pessoas pularam no mar para evitar algo pior. Pessoas que estavam nas proximidades agiram rapidamente e conseguiram retirar os envolvidos da água. Os donos do Flutuante Águas Quentes prontamente acionaram contatos de emergência e o Corpo de Bombeiros.



Restaurante flutuante 'Águas Quentes' afunda no mar de Angra dos Reis Reprodução/ Instagram

Não foram divulgadas informações sobre o uso de equipamentos para socorro de vítimas e possíveis causas da tragédia. A área foi isolada para que os órgãos responsáveis investiguem e identifiquem o que provocou o naufrágio.



Apesar do susto e da situação de risco enfrentada, não houve vitimas e todos passam bem. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas.



A região em que o estabelecimento funcionava estava bem movimentada nesta tarde, cheio de turistas que aproveitavam o feriadão.



O Bar Flutuante Águas Quentes fica na Praia do Laboratório, em Angra dos Reis, e oferece culinária caiçara, frutos do mar, drinks, música ao vivo e acesso por translado gratuito.



A reportagem tenta contato com os donos e responsáveis do estabelecimento.



Quatro tripulantes resgatados em Angra





Na manhã da ultima sexta-feira (13), outro naufrágio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nas proximidades da Ilha Cuiabá, na região de Conceição de Jacareí, em Angra dos Reis. Quatro tripulantes foram resgatados . Eles precisaram pular na água para escapar de uma fatalidade.

Segundo informações do Corpo de bombeiros, o grupo havia saído para pescar, quando ao jogar a âncora na água, foram surpreendidos por um vento, que arrastou o barco que acabou colidindo com a estrutura e afundou. Outros condutores de embarcações que passavam no local acionaram o socorro.



Os quatro tripulantes estavam agarrados em uma estrutura, identificada como balizamento, em alto mar, quando o socorro chegou no local e foram retirados da água pelas equipes de salvamento e encaminhados a praia de Conceição de Jacareí.



Mergulhadores fizeram uso de uma lancha e uma moto aquática, no resgate dos ocupantes da embarcação. Todos conseguiram sobreviver ao acidente. Na ocasião, não foram divulgadas informações sobre a necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

