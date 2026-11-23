Apreensão no BracuíDivulgação/Polícia Militar
Balanço das operações
Em outra ação, com recebimento de denúncia encaminhada os policiais se deslocaram à Avenida Boungavile, no Campo Belo, onde apreenderam 17 trouxinhas de maconha, nove pedaços de marchinha, três tiras de maconha, 16 pedras de crack e 35 pinos de cocaína.
A polícia ressalta a importância das denúncias encaminhadas ao 0300 253-1177, que foram decisivas para as operações. A população de Angra dos Reis pode contribuir com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa. Telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177
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