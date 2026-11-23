Apreensão no Bracuí - Divulgação/Polícia Militar

Apreensão no BracuíDivulgação/Polícia Militar

Publicado 23/11/2026 16:14 | Atualizado 23/11/2026 16:31

Na madrugada deste domingo,(22) policiais militares do 33º BPM realizaram operações em diferentes comunidades de Angra dos Reis, na Costa Verde, entre elas Belém, Bracuí e Campo Belo no Promorar. Totalizando duas prisões e quatro menores apreendidos, Com eles uma pistola e drogas. Total da operação: mais de 300 pinos de cocaína, 35 tiras de maconha, mais de 270 pedras de crack e cerca de R$ 17 mil em espécie, além e uma arma. Toda ação foi registrada pela 166ª DP e os detidos estão à disposição da Justiça.

Balanço das operações





No Belém, dois adolescentes foram apreendidos, com eles; um simulacro de pistola, 1 carregador de simulacro, 221 pinos de cocaína e 203 pedras de crack, com prejuízo estimado ao tráfico de drogas de R$ 11.000,00.

Segundo a PM, os policiais da UPP do Belém foram verificar denúncia encaminhada no Promorar No endereço indicado, os agentes encontraram cinco tabletes de maconha, cinco tiras de maconha, 11 trouxinhas de maconha, 65 pedras de crack, 95 pinos de cocaína e 12 escamas, dando prejuízo de quase R$ 3 mil ao tráfico. Um suspeito foi preso.

No Bracuí, segundo a Polícia Militar, outra ocorrência foi registrada na Rua Santa Catarina. Os agentes do Serviço Reservado receberam a informação através do Disque-Denúncia Angra e conseguiram apreender: 41 tiras de maconha, seis tabletes de maconha, 14 pedras de crack, 69 pinos de cocaína, um rádio comunicador e R$ 30 em espécie. Estima-se um prejuízo de R$ 2.500 ao tráfico de drogas local. Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia e dessas, dois menores foram apreendidos.



Em outra ação, com recebimento de denúncia encaminhada os policiais se deslocaram à Avenida Boungavile, no Campo Belo, onde apreenderam 17 trouxinhas de maconha, nove pedaços de marchinha, três tiras de maconha, 16 pedras de crack e 35 pinos de cocaína.

Os suspeitos pelos entorpecentes, ao avistarem a chegada dos militares, fugiram em direção à uma área de mata, deixando as drogas para trás. Apesar da varredura ao redor da área, ninguém foi preso. Todas as ocorrências foram registradas na 166ª DP. Os detidos permanecem à disposição da Justiça.





A polícia ressalta a importância das denúncias encaminhadas ao 0300 253-1177, que foram decisivas para as operações. A população de Angra dos Reis pode contribuir com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa. Telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177