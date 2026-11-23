Vila do Abraão tem aumento de 30% na coleta de resíduos sólidos nesse final de semana - Divulgação/Reprodução Rede Social

Vila do Abraão tem aumento de 30% na coleta de resíduos sólidos nesse final de semanaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 23/11/2026 19:13 | Atualizado 23/11/2026 19:19

A Vila do Abraão, principal destino turístico da Ilha Grande, em Angra dos Reis, ficou lotada durante o feriado prolongado da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Centenas de visitantes aproveitaram as temperaturas acima dos 30°C registradas na Costa Verde para desfrutar das praias, passeios de barco e demais atrativos naturais da região. Trabalhadores do setor estimam que o movimento tenha aumentado aproximadamente 33% (dados da Turisangra) com o aumento na coleta de lixo, em comparação com o último feriado em que ainda havia cobrança da taxa de turismo.





Para empresários e profissionais ligados ao turismo, o cancelamento da tarifa pode ter contribuído diretamente para o crescimento da procura. A avaliação, porém, não é compartilhada integralmente pela administração municipal, que atribuiu a intensa movimentação, principalmente, às condições climáticas favoráveis durante o período.



De acordo com a TurisAngra, a procura expressiva pela Ilha Grande está relacionada ao tempo predominantemente ensolarado. "Este foi o primeiro feriadão do segundo semestre com condições meteorológicas favoráveis durante praticamente todo o período, permitindo maior aproveitamento das praias e dos atrativos locais". LEIA MAIS: Trabalhadores do turismo protestam contra taxa cobrada em Angra e Ilha Grande Para empresários e profissionais ligados ao turismo, o cancelamento da tarifa pode ter contribuído diretamente para o crescimento da procura. A avaliação, porém, não é compartilhada integralmente pela administração municipal, que atribuiu a intensa movimentação, principalmente, às condições climáticas favoráveis durante o período.De acordo com a TurisAngra, a procura expressiva pela Ilha Grande está relacionada ao tempo predominantemente ensolarado. "Este foi o primeiro feriadão do segundo semestre com condições meteorológicas favoráveis durante praticamente todo o período, permitindo maior aproveitamento das praias e dos atrativos locais".



Comércio comemora aquecimento



Bares, restaurantes e pousadas celebraram o resultado, considerado um sinal positivo para a temporada de verão. O aumento de visitantes alimenta a expectativa de bons resultados nas festas de réveillon, nas comemorações de fim de ano e durante as férias escolares.



Um empresário do ramo de hospedagem destacou a combinação entre clima favorável, gastronomia e movimentação nas ruas como fatores que agradaram aos turistas.



— Sábado a ilha estava lotada, do jeito que turista gosta: com sol, calor e bons pratos servidos — afirmou.



Navio de cruzeiro movimentou Angra

Angra dos Reis recebeu, durante o feriadão, o navio MSC Divina, com capacidade para transportar até 4.345 passageiros. A embarcação realizou o desembarque de turistas no continente no domingo (22), ampliando a movimentação relacionada ao setor.



A Prefeitura informou que não recebeu registros envolvendo segurança pública, fornecimento de energia elétrica ou abastecimento de água durante o período.



Coleta de lixo teve aumento de 33%



Conforme os dados divulgados pela administração municipal, o volume recolhido durante o feriadão cresceu 33% em relação ao fim de semana anterior. O balanço reforça a dimensão da movimentação na região e os desafios de infraestrutura e limpeza urbana em períodos de grande concentração de visitantes.

Com a proximidade do verão, o desempenho registrado aumenta a expectativa do comércio e dos trabalhadores do turismo para os próximos meses.