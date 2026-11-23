Vila do Abraão tem aumento de 30% na coleta de resíduos sólidos nesse final de semanaDivulgação/Reprodução Rede Social
Para empresários e profissionais ligados ao turismo, o cancelamento da tarifa pode ter contribuído diretamente para o crescimento da procura. A avaliação, porém, não é compartilhada integralmente pela administração municipal, que atribuiu a intensa movimentação, principalmente, às condições climáticas favoráveis durante o período.
De acordo com a TurisAngra, a procura expressiva pela Ilha Grande está relacionada ao tempo predominantemente ensolarado. "Este foi o primeiro feriadão do segundo semestre com condições meteorológicas favoráveis durante praticamente todo o período, permitindo maior aproveitamento das praias e dos atrativos locais".
Comércio comemora aquecimento
Bares, restaurantes e pousadas celebraram o resultado, considerado um sinal positivo para a temporada de verão. O aumento de visitantes alimenta a expectativa de bons resultados nas festas de réveillon, nas comemorações de fim de ano e durante as férias escolares.
Um empresário do ramo de hospedagem destacou a combinação entre clima favorável, gastronomia e movimentação nas ruas como fatores que agradaram aos turistas.
— Sábado a ilha estava lotada, do jeito que turista gosta: com sol, calor e bons pratos servidos — afirmou.
Navio de cruzeiro movimentou Angra
A Prefeitura informou que não recebeu registros envolvendo segurança pública, fornecimento de energia elétrica ou abastecimento de água durante o período.
Coleta de lixo teve aumento de 33%
Conforme os dados divulgados pela administração municipal, o volume recolhido durante o feriadão cresceu 33% em relação ao fim de semana anterior. O balanço reforça a dimensão da movimentação na região e os desafios de infraestrutura e limpeza urbana em períodos de grande concentração de visitantes.
Com a proximidade do verão, o desempenho registrado aumenta a expectativa do comércio e dos trabalhadores do turismo para os próximos meses.
Ilha Grande registra alta de 33% no turismo durante feriadão
Sol e temperaturas acima de 30°C atraíram centenas de visitantes à Vila do Abraão; setor aponta fim da taxa turística como possível fator para o crescimento
Dois presos e menores apreendidos em ações da PM em Angra
As operações foram em três bairros da cidade que recolheram drogas, simulacro de pistola e rádio comunicador, neste domingo (22)
Bar flutuante na Praia do Laboratório afunda em Angra dos Reis
Estrutura conhecida pelo nome ‘Águas Quentes’ submergiu nas proximidades da ilha do Abraão. Não houve vítimas
Reconhecimento facial localiza foragido em hospital de Angra
Homem de 29 anos, procurado por tráfico de drogas, foi identificado por câmeras de segurança e preso durante atendimento médico em Praia Brava
Operação policial termina com morte e prisão em Angra
Ação da Polícia Civil ocorreu na Sapinhatuba II e no Morro da Fortaleza para combater o tráfico de drogas e conter o avanço da criminalidade.
Edital da Guarda de Angra contém erros e levanta suspeitas
Denúncia aponta possíveis violações constitucionais em seis pontos do concurso; Prefeitura afirma que certame segue normalmente e nega ter sido notificada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.