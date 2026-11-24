"Cantor" localizado e preso na Ilha Grande teve novo mandado de prisão expedido hoje - Divulgação/Reprodução CNN

"Cantor" localizado e preso na Ilha Grande teve novo mandado de prisão expedido hojeDivulgação/Reprodução CNN

Publicado 24/11/2026 20:06

Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-SP) prendeu Elvis Riola de Andrade, conhecido como “Cantor”. Apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e suspeito de comandar um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, ele foi localizado na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde, e teve um novo mandado de prisão temporária cumprido nesta terça-feira (24).

A captura ocorreu após uma ação realizada na sexta-feira (20), quando o investigado foi detido no município por descumprimento de determinações relacionadas à execução penal. Agentes da Polícia Federal e das Forças que integram a Segurança Pública de Angra dos Reis participaram dos trabalhos de localização. Depois da prisão, ele ficou à disposição das autoridades paulistas. A defesa do acusado não foi localizada.

Esposa também é apontada como peça-chave

As investigações indicam que Elvis exerceria a função de liderança na estrutura financeira da organização criminosa, enquanto sua esposa, Lilian Caetano de Andrade, seria responsável pela administração dos recursos ilícitos. Ela foi presa na segunda-feira (23), em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quando, segundo os investigadores, estaria tentando fugir para a Bolívia.

A Operação Disfonia cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em diferentes municípios paulistas. Além do casal, foram presos três pessoas em São Paulo. Dois são considerados foragidos, Leonardo Kauê de Oliveira de Jesus, conhecido como “Favela”, e Richard Victor Vieira de Lima.

De acordo com o Ministério Público, Elvis utilizaria familiares, empresas e terceiros para movimentar dinheiro de origem criminosa e adquirir patrimônio.

Ainda de acordo com investigação do MP, Lilian é investigada por administrar atividades ligadas ao comércio de entorpecentes, controlar pontos de venda, realizar cobranças e gerenciar os valores arrecadados.

Justiça bloqueia patrimônio milionário

A Justiça autorizou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 45,6 milhões. O novo pedido de prisão preventiva do MP-SP também apontou o risco de que os suspeitos, caso permanecessem em liberdade, pressionassem operadores financeiros e pessoas utilizadas como intermediárias a assumir a responsabilidade pelas movimentações ilegais.

Segundo a PF, Elvis foi condenado pelo assassinato do agente penitenciário Denílson Dantas Jerônimo, em 2009, em Presidente Bernardes (SP), crime atribuído a uma determinação da cúpula do PCC. O investigado também já respondeu por tráfico de drogas e armas, roubos e outros delitos. Em março de 2024, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu que deixasse a prisão. Os investigados poderão responder por organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.