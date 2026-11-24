À esquerda da foto o carro onde estavam as vítimas com as rodas pra cima e à direita o congestionamentoDivulgação/ Reprodução Rede Social
Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na tarde desta terça-feira (24), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O acidente aconteceu no km 479, na altura do bairro Camorim Pequeno, na pista sentido Rio de Janeiro. O trânsito ficou congestionado gerando uma fila gigantesca, por conta do horário de pico, por volta das 17h.
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O trânsito foi interrompido nos dois sentidos para atendimento das vítimas e após a remoção seguiu em meia pista, sentido Rio e foi controlado pelas equipes de trânsito da concessionária. Neste momento segue sem retenção nos dois sentidos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada para atender à ocorrência. As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo e provocar o capotamento ainda não foram esclarecidas.
As três vítimas receberam os primeiros atendimentos de uma equipe do Samu, que foi deslocada para o local com uma ambulância. Após o atendimento na pista, os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. A unidade não deu detalhes do estado de saúde dos feridos.
Acidente provoca congestionamento
O acidente também causou reflexos no trânsito. A Rio-Santos é uma das principais ligações entre os municípios da Costa Verde e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O engarrafamento foi quilométrico. Imagens compartilhadas nas redes sociais Acidente ocorreu, na tarde de hoje, no km 479, na altura de Camorim Pequeno, e provocou congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro.
Motoristas que trafegavam pela região precisaram redobrar a atenção diante do cenário do acidente. No trecho, segundo os agentes de trânsito, sentido Rio, tem uma pequena descida e trecho onde motoristas que querem acessar a comunidade acabam fazendo bandalha, com manobras perigosas e logo à frente ainda no trecho, uma faixa de pedestre.
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Acidente ocorreu, na tarde de hoje, no km 479, na altura de Camorim Pequeno, e provocou congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro
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