À esquerda da foto o carro onde estavam as vítimas com as rodas pra cima e à direita o congestionamento - Divulgação/ Reprodução Rede Social

À esquerda da foto o carro onde estavam as vítimas com as rodas pra cima e à direita o congestionamentoDivulgação/ Reprodução Rede Social

Publicado 24/11/2026 22:07

Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na tarde desta terça-feira (24), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O acidente aconteceu no km 479, na altura do bairro Camorim Pequeno, na pista sentido Rio de Janeiro. O trânsito ficou congestionado gerando uma fila gigantesca, por conta do horário de pico, por volta das 17h.

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O trânsito foi interrompido nos dois sentidos para atendimento das vítimas e após a remoção seguiu em meia pista, sentido Rio e foi controlado pelas equipes de trânsito da concessionária. Neste momento segue sem retenção nos dois sentidos.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada para atender à ocorrência. As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo e provocar o capotamento ainda não foram esclarecidas.



As três vítimas receberam os primeiros atendimentos de uma equipe do Samu, que foi deslocada para o local com uma ambulância. Após o atendimento na pista, os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. A unidade não deu detalhes do estado de saúde dos feridos.





Acidente provoca congestionamento





O acidente também causou reflexos no trânsito. A Rio-Santos é uma das principais ligações entre os municípios da Costa Verde e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O engarrafamento foi quilométrico. Imagens compartilhadas nas redes sociais Acidente ocorreu, na tarde de hoje, no km 479, na altura de Camorim Pequeno, e provocou congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro.



Motoristas que trafegavam pela região precisaram redobrar a atenção diante do cenário do acidente. No trecho, segundo os agentes de trânsito, sentido Rio, tem uma pequena descida e trecho onde motoristas que querem acessar a comunidade acabam fazendo bandalha, com manobras perigosas e logo à frente ainda no trecho, uma faixa de pedestre.







Histórico de acidentes e cobranças por segurança

O trecho da Rio-Santos acumula um histórico de acidentes, incluindo colisões e atropelamentos, que motivaram diversos protestos e bloqueios da rodovia organizados por moradores. Diante do aumento das ocorrências, a comunidade chegou a construir quebra-molas, por conta própria, segundo relatos de moradores antigos. As estruturas, no entanto, foram retiradas pelas autoridades de trânsito e substituídas por dispositivos conhecidos como olhos de gato, utilizados para alertar os motoristas e reduzir a velocidade.

Posteriormente, com a concessão da BR-101 à CCRRioSP-Motiva, foram colocadas faixa de pedestres e um radar de fiscalização eletrônica, medidas que buscam controlar a velocidade dos veículos e aumentar a segurança de quem circula pelo local.