A chegada da mulher, identificada por à 166ª DP. Divulgação/Polícia Civil
A prisão foi realizada por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), em conjunto com fiscais do Conselho Regional de Odontologia (CRO). A operação ocorreu após denúncias sobre a realização clandestina de procedimentos invasivos em um imóvel localizado na Avenida Itaguaí. O estabelecimento passou a ser alvo de monitoramento dos investigadores.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram equipamentos e materiais utilizados na confecção e aplicação das peças dentárias. Segundo a Polícia Civil, a suspeita admitiu que realizava os atendimentos havia aproximadamente um ano. Cada serviço custava entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, e as sessões podiam levar até cinco horas.
Aprendizado por vídeos na internet
Em depoimento, Dayane afirmou que aprendeu a técnica com uma terceira pessoa, apontada como especialista, e que aperfeiçoou os conhecimentos assistindo a vídeos disponíveis na internet. Essa pessoa já foi identificada e está sendo procurada pela polícia. Os produtos utilizados nos procedimentos eram adquiridos em plataformas de comércio eletrônico.
Divulgação nas redes sociais
Outro elemento que chamou a atenção dos investigadores foi a divulgação dos serviços pela internet. A mulher utilizava uma página nas redes sociais intitulada "Brabo das Lentes", para anunciar os tratamentos e conquistar clientes.
De acordo com a Polícia Civil, as publicações não informavam que a responsável não possuía habilitação para exercer a odontologia nem autorização sanitária para realizar os atendimentos.
Após a ocorrência, Dayane foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada em flagrante por exercício ilegal da odontologia e crime contra as relações de consumo.
A investigação continua para localizar a pessoa que teria ensinado a prática à suspeita e identificar possíveis clientes que tenham sido submetidos aos procedimentos. A polícia também busca apurar se houve danos à saúde bucal das pessoas atendidas no espaço clandestino.
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