A chegada da mulher, identificada por à 166ª DP. - Divulgação/Polícia Civil

A chegada da mulher, identificada por à 166ª DP. Divulgação/Polícia Civil

Publicado 25/11/2026 13:13

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante , suspeita de realizar procedimentos odontológicos estéticos sem habilitação profissional, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Identificada pela polícia como Dayane Caroline Moraes de Paula, ela aplicava facetas de resina, conhecidas como lentes dentais, em uma sala montada dentro de um estúdio de tatuagem, no bairro Nova Angra. Os clientes eram atraídos pela página da internet, "Brabos da Lente".



A prisão foi realizada por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), em conjunto com fiscais do Conselho Regional de Odontologia (CRO). A operação ocorreu após denúncias sobre a realização clandestina de procedimentos invasivos em um imóvel localizado na Avenida Itaguaí. O estabelecimento passou a ser alvo de monitoramento dos investigadores.



Durante a fiscalização, os agentes encontraram equipamentos e materiais utilizados na confecção e aplicação das peças dentárias. Segundo a Polícia Civil, a suspeita admitiu que realizava os atendimentos havia aproximadamente um ano. Cada serviço custava entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, e as sessões podiam levar até cinco horas.



Aprendizado por vídeos na internet



Em depoimento, Dayane afirmou que aprendeu a técnica com uma terceira pessoa, apontada como especialista, e que aperfeiçoou os conhecimentos assistindo a vídeos disponíveis na internet. Essa pessoa já foi identificada e está sendo procurada pela polícia. Os produtos utilizados nos procedimentos eram adquiridos em plataformas de comércio eletrônico.

No imóvel, foram apreendidos um aparelho fotopolimerizador, duas lixas elétricas, 11 instrumentos odontológicos, cinco pinças, dez unidades de resina, seis frascos de ácido fosfórico e diversas agulhas. Todo o material foi recolhido para auxiliar nas investigações.



Divulgação nas redes sociais



Outro elemento que chamou a atenção dos investigadores foi a divulgação dos serviços pela internet. A mulher utilizava uma página nas redes sociais intitulada "Brabo das Lentes", para anunciar os tratamentos e conquistar clientes.



De acordo com a Polícia Civil, as publicações não informavam que a responsável não possuía habilitação para exercer a odontologia nem autorização sanitária para realizar os atendimentos.



Após a ocorrência, Dayane foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada em flagrante por exercício ilegal da odontologia e crime contra as relações de consumo.



A investigação continua para localizar a pessoa que teria ensinado a prática à suspeita e identificar possíveis clientes que tenham sido submetidos aos procedimentos. A polícia também busca apurar se houve danos à saúde bucal das pessoas atendidas no espaço clandestino.