Fábio Júnior, secretário de Defesa Civil do município reúne secretários do governo e suspende todos os eventos da prefeitura marcados para esta quarta e quinta- feiras - Divulgação/PMAR

Fábio Júnior, secretário de Defesa Civil do município reúne secretários do governo e suspende todos os eventos da prefeitura marcados para esta quarta e quinta- feirasDivulgação/PMAR

Publicado 25/11/2026 14:59 | Atualizado 25/11/2026 20:22

A previsão de chuvas intensas colocou Angra dos Reis em estado de observação nesta quarta-feira (25). De acordo com a Defesa Civil municipal, o volume de precipitação pode ultrapassar 100 milímetros na cidade. O alerta emitido com base no Governo do Estado aponta riscos hidrológicos e deslizamentos, tudo por conta da aproximação de uma frente fria, com acumulados ainda maiores em algumas áreas da Costa Verde , com possibilidade de até 180 milímetros de chuva.

Diante do cenário, a Prefeitura adotou uma série de medidas preventivas para reduzir riscos e proteger os moradores. Todos os eventos municipais, como a inauguração da Vila Noel, programados para esta quarta (25) e quinta-feira (26) foram cancelados. A suspensão também afetou as atividades escolares: as aulas estão interrompidas no continente nesta quarta-feira e quinta-feira. Já na Ilha Grande e praias segue sem aula até sexta-feira (27).

A Defesa Civil mantém equipes em monitoramento permanente das condições meteorológicas e das áreas consideradas vulneráveis, pelas próximas 24 horas, com possibilidade de envio de novos comunicados à população caso haja mudanças no cenário.



Prefeito mobiliza todas as secretarias



O prefeito Cláudio Ferreti determinou a mobilização de todas as secretarias municipais para atuar em conjunto com a Defesa Civil. A orientação é garantir atendimento e acolhimento aos moradores que eventualmente precisem de assistência durante o período de instabilidade climática.

-A Defesa Civil lidera e a Prefeitura vem junto, porque quem precisa de atendimento ou de acolhimento nessa hora tem que encontrar a porta aberta em qualquer lugar. Espero que não seja preciso. Se a chuva vier, Angra está preparada - afirmou Ferreti.

A administração municipal reforçou que as ações preventivas envolvem diferentes setores, com o objetivo de agilizar possíveis atendimentos e garantir suporte às comunidades atingidas por alagamentos, deslizamentos ou outras ocorrências provocadas pelo temporal.



Moradores devem acompanhar os avisos



A orientação das autoridades é que os moradores permaneçam atentos aos comunicados oficiais e evitem situações de risco durante as chuvas. Quem vive em encostas, áreas próximas a rios e locais historicamente sujeitos a alagamentos deve redobrar os cuidados.

A população também pode receber notificações diretamente no celular. Para isso, basta enviar o CEP da residência por mensagem de texto (SMS) para o número 40199.

Em situações de emergência, os contatos disponíveis são o 199, da Defesa Civil, e o telefone (24) 3365-4588. A recomendação é acionar os serviços responsáveis sempre que houver necessidade de atendimento.