Fábio Júnior, secretário de Defesa Civil do município reúne secretários do governo e suspende todos os eventos da prefeitura marcados para esta quarta e quinta- feirasDivulgação/PMAR
Prefeito mobiliza todas as secretarias
O prefeito Cláudio Ferreti determinou a mobilização de todas as secretarias municipais para atuar em conjunto com a Defesa Civil. A orientação é garantir atendimento e acolhimento aos moradores que eventualmente precisem de assistência durante o período de instabilidade climática.
Moradores devem acompanhar os avisos
A orientação das autoridades é que os moradores permaneçam atentos aos comunicados oficiais e evitem situações de risco durante as chuvas. Quem vive em encostas, áreas próximas a rios e locais historicamente sujeitos a alagamentos deve redobrar os cuidados.
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