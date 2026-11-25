Ana e a pequena Maria passam bemDivulgação/Ana Nere
Bombeiro conduziu os primeiros socorros
Do outro lado da ligação, Lucas percebeu a gravidade da situação. Segundo o militar, o deslocamento de uma equipe até o endereço poderia levar aproximadamente 20 minutos, período que representava um risco para a recém-nascida. Diante da urgência, decidiu orientar a mãe a realizar os procedimentos de primeiros socorros enquanto o socorro presencial era aguardado.
Mãe agradece ao militar
A ligação durou cerca de seis minutos, até a chegada do atendimento presencial. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mais próxima do local da ocorrência, concluiu os procedimentos e confirmou que a bebê estava fora de perigo. Ana e Maria passam bem.
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