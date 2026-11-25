Ana e a pequena Maria passam bem - Divulgação/Ana Nere

Ana e a pequena Maria passam bemDivulgação/Ana Nere

Publicado 25/11/2026 22:12 | Atualizado 25/11/2026 22:40

Foram seis minutos de orientações precisas e decisivas para transformar o desespero de uma mãe, do outro lado da linha, em alívio. Durante esse tempo, o soldado Lucas Santos, de 21 anos, lotado no 10º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Angra dos Reis, na Costa Verde, conduziu por telefone os primeiros socorros à pequena Maria, de apenas 24 dias de vida, que havia se engasgado com leite materno e parado de respirar. A atuação do militar foi fundamental para que a recém-nascida reagisse e voltasse a respirar antes mesmo da chegada da equipe de emergência.

O episódio aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25), por volta de 1h. Ana Nere, auxiliar de cozinha e mãe da menina, amamentava a filha como de costume quando percebeu que a bebê havia parado de engolir e sem reação nenhuma.

Ao retirá-la do peito, notou leite saindo pelo nariz e percebeu que a criança estava sem ar. Desesperada, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, sem imaginar que as instruções recebidas por telefone seriam determinantes para salvar a vida da filha.



Bombeiro conduziu os primeiros socorros



Do outro lado da ligação, Lucas percebeu a gravidade da situação. Segundo o militar, o deslocamento de uma equipe até o endereço poderia levar aproximadamente 20 minutos, período que representava um risco para a recém-nascida. Diante da urgência, decidiu orientar a mãe a realizar os procedimentos de primeiros socorros enquanto o socorro presencial era aguardado.

Durante a ligação, o soldado pediu que Ana mantivesse a calma e posicionasse Maria de bruços sobre o braço, tomando cuidado para evitar que a criança caísse. Em seguida, orientou a realização de tapinhas nas costas para ajudar a desobstruir as vias respiratórias.

Quando a menina começou a expelir leite pela boca e pelo nariz, Lucas pediu que a mãe a colocasse de lado para facilitar a saída do líquido. A todo momento, perguntava se a bebê estava acordada e respirando, acompanhando cada reação e reforçando as instruções.

Após aproximadamente quatro minutos de procedimentos, Maria reagiu e começou a chorar. Do outro lado da linha, o militar finalmente ouviu o som que esperava.

-Um sentimento de gratidão e dever cumprido - relatou Lucas, à reportagem de O Dia, aliviado com a recuperação da pequena.



Mãe agradece ao militar



A ligação durou cerca de seis minutos, até a chegada do atendimento presencial. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mais próxima do local da ocorrência, concluiu os procedimentos e confirmou que a bebê estava fora de perigo. Ana e Maria passam bem.

Emocionada, a mãe decidiu compartilhar a história como forma de reconhecimento ao trabalho do Corpo de Bombeiros, especialmente ao soldado Lucas. Para ela, o jovem militar foi um anjo enviado por Deus para ajudar a salvar a vida de sua filha.

Para o bombeiro, a ocorrência representa mais um desafio da sua rotina. Para Ana e sua família, porém, aqueles seis minutos ficarão para sempre na memória como o tempo que fez a diferença entre o desespero e a esperança.