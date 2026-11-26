RJ 155 que liga Angra à Barra Mansa coberta de lama que escorreu das encostas, um perigo para o motorista - Divulgação/Reprodução Rede Social

RJ 155 que liga Angra à Barra Mansa coberta de lama que escorreu das encostas, um perigo para o motoristaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 26/11/2026 18:05

Angra dos Reis registrou o maior volume de chuva do estado do Rio de Janeiro durante a madrugada desta quinta-feira (26). Na Vila Histórica, o acumulado ultrapassou 180 milímetros , segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Mesmo diante do temporal, o município não registrou ocorrências graves, como deslizamentos de terra ou transbordamentos de rios.

Outras localidades também tiveram índices elevados. No Parque Perequê, foram contabilizados 130,13 mm, enquanto a Vila do Abraão acumulou 110,93 mm. Os números colocaram Angra na liderança do levantamento estadual, com volume 62% superior ao registrado em Paraty, que chegou a 104,2 mm. Resende apresentou 87,2 mm, seguido por Miguel Pereira, com 70,4 mm, e Engenheiro Paulo de Frontin, com 68,3 mm.

A intensidade das precipitações provocou alagamentos pontuais em algumas áreas, mas a água escoou pouco tempo depois, permitindo a normalização das condições nos locais atingidos. Segundo a Prefeitura, o resultado está relacionado ao conjunto de medidas preventivas executadas em diferentes regiões da cidade.



Obras buscam reduzir impactos dos temporais



Entre as principais iniciativas está o desassoreamento de rios, serviço que consiste na retirada de sedimentos acumulados nos leitos para melhorar a passagem da água e diminuir a possibilidade de transbordamentos. Em 2025, foram removidos 39,8 mil metros cúbicos de material nos bairros Belém, Pontal, Japuíba e Jacuecanga. Nos primeiros seis meses deste ano, outros 15 mil metros cúbicos foram retirados dessas localidades.

Na área urbana, os investimentos em drenagem e pavimentação chegam a R$ 100 milhões e abrangem mais de 220 ruas, incluindo projetos já concluídos, em execução e programados. Nas encostas, os recursos destinados às obras de contenção somam R$ 300 milhões. As prioridades são definidas com base no Plano Municipal de Redução de Riscos, que identifica os pontos mais vulneráveis.



Monitoramento funciona durante 24 horas



Além das intervenções estruturais, a Defesa Civil mantém equipes acompanhando as condições meteorológicas 24h/dia. A administração municipal também prevê aplicar de R$ 6 milhões na aquisição de um novo radar meteorológico e na modernização do centro de monitoramento e emissão de alertas. Nas comunidades situadas em áreas vulneráveis, as sirenes passam por testes mensais.

A preparação inclui ainda os moradores, por meio dos Planos Comunitários de Contingência, que organizam a atuação das comunidades em situações de emergência. O trabalho contempla capacitação de voluntários, treinamento de lideranças e orientações sobre primeiros socorros. Além do projeto Agente Jovem de Defesa Civil com mais de 370 estudantes em 2025 e 2026 - ensinando crianças a reconhecer situações de perigo.

A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os comunicados oficiais. Para receber avisos gratuitos por SMS, basta enviar o CEP para 40199. Pelo WhatsApp, é necessário adicionar (61) 2034-4611, enviar “Oi” e seguir as instruções. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo número (24) 3365-4588.