RJ 155 que liga Angra à Barra Mansa coberta de lama que escorreu das encostas, um perigo para o motoristaDivulgação/Reprodução Rede Social
Obras buscam reduzir impactos dos temporais
Entre as principais iniciativas está o desassoreamento de rios, serviço que consiste na retirada de sedimentos acumulados nos leitos para melhorar a passagem da água e diminuir a possibilidade de transbordamentos. Em 2025, foram removidos 39,8 mil metros cúbicos de material nos bairros Belém, Pontal, Japuíba e Jacuecanga. Nos primeiros seis meses deste ano, outros 15 mil metros cúbicos foram retirados dessas localidades.
Monitoramento funciona durante 24 horas
Além das intervenções estruturais, a Defesa Civil mantém equipes acompanhando as condições meteorológicas 24h/dia. A administração municipal também prevê aplicar de R$ 6 milhões na aquisição de um novo radar meteorológico e na modernização do centro de monitoramento e emissão de alertas. Nas comunidades situadas em áreas vulneráveis, as sirenes passam por testes mensais.
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