Cartão de alimentação às crianças Pcds até 24 anosDivulgação/PMAR
Benefício destinado à alimentação
Para ter acesso ao cartão natalino, é necessário que a criança, o adolescente ou o jovem tenha até 24 anos, possua deficiência e esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados devidamente atualizados.
Prefeitura destaca acolhimento às famílias
A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, ressaltou que o Natal Amigo representa uma oportunidade de aproximação entre o poder público e as famílias atendidas pela rede de assistência social.
Natal Amigo inicia entrega de cartões para PCDs em Angra
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