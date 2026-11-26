Cartão de alimentação às crianças Pcds até 24 anos - Divulgação/PMAR

Cartão de alimentação às crianças Pcds até 24 anosDivulgação/PMAR

Publicado 26/11/2026 18:35

A Prefeitura de Angra dos Reis inicia, em dezembro, mais uma edição do programa Natal Amigo, que garante cartões-alimentação às crianças, adolescentes e jovens com deficiência (PCDs), com idades entre zero e 24 anos. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, tem como objetivo oferecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade e contribuir para uma ceia natalina mais digna e acolhedora.

A entrega simbólica dos benefícios está marcada para o dia 1º de dezembro, a partir das 16h, na Praça do Porto. A partir do dia 4, a distribuição será ampliada para outras regiões do município, contemplando famílias atendidas pelas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O cronograma prevê a passagem da equipe pelos bairros Belém, Parque Mambucaba, Campo Belo, Nova Angra, Centro, Bracuí, Frade e Monsuaba. A ação seguirá até 18 de dezembro, permitindo que os beneficiários recebam o auxílio antes das comemorações de fim de ano.



Benefício destinado à alimentação



Para ter acesso ao cartão natalino, é necessário que a criança, o adolescente ou o jovem tenha até 24 anos, possua deficiência e esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados devidamente atualizados.

O recurso disponibilizado poderá ser utilizado pelas famílias na aquisição de alimentos para as celebrações de Natal. A proposta é amenizar parte das despesas nesse período, especialmente para quem enfrenta dificuldades financeiras, além de assegurar melhores condições para reunir familiares e celebrar a data.

A iniciativa também busca fortalecer as políticas públicas voltadas à inclusão social, à proteção das pessoas com deficiência e à garantia de direitos. O programa reconhece a importância de oferecer atenção às necessidades específicas desse público e ampliar o suporte às pessoas responsáveis pelos cuidados.



Prefeitura destaca acolhimento às famílias



A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, ressaltou que o Natal Amigo representa uma oportunidade de aproximação entre o poder público e as famílias atendidas pela rede de assistência social.

Segundo ela, a proposta vai além da concessão do benefício financeiro, buscando proporcionar mais tranquilidade e dignidade durante as festividades.

- Nosso compromisso é fortalecer as políticas de inclusão e cuidado, garantindo que todos tenham motivos para celebrar - afirmou a secretária.

Com mais uma edição, o município mantém a proposta de promover um Natal com mais inclusão, acolhimento e segurança alimentar para crianças e jovens com deficiência.