Comboio da PM na comunidade da Sapinhatuba 2 para retirar a câmera escondida na rede elétricaDivulgação/PM
De acordo com as informações divulgadas pelo batalhão, o dispositivo funcionava como uma espécie de sistema de monitoramento paralelo, fornecendo informações sobre a movimentação policial. Com isso, os criminosos poderiam se preparar para a chegada das viaturas, dificultando o trabalho das equipes e favorecendo a continuidade de atividades ilegais.
Equipamento auxiliava na vigilância da polícia
A utilização de câmeras por organizações criminosas é uma das estratégias empregadas para acompanhar a rotina das forças de segurança. Esses dispositivos permitem observar acessos, identificar movimentações suspeitas do ponto de vista dos criminosos e alertar integrantes sobre possíveis operações.
Batalhão mantém ações na região
O 33º Batalhão de Polícia Militar afirma que continuará atuando com inteligência, planejamento e firmeza no enfrentamento ao crime organizado. O objetivo é impedir que grupos criminosos utilizem equipamentos e outros recursos tecnológicos para ampliar sua capacidade de vigilância e interferir no trabalho policial.
PM apreende câmera usada por criminosos para vigiar policiais em Angra
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