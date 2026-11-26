Comboio da PM na comunidade da Sapinhatuba 2 para retirar a câmera escondida na rede elétrica - Divulgação/PM

Comboio da PM na comunidade da Sapinhatuba 2 para retirar a câmera escondida na rede elétricaDivulgação/PM

Publicado 26/11/2026 19:13 | Atualizado 26/11/2026 19:21

Uma câmera de vigilância utilizada por criminosos para monitorar a movimentação de policiais militares foi apreendida nessa semana (24), na localidade da Sapinhatuba II, em Angra dos Reis. O equipamento, segundo os agentes, era empregado para acompanhar o deslocamento de policiais permitindo que integrantes do crime organizado identificassem antecipadamente a presença dos agentes na região.

A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança para combater estratégias utilizadas por grupos criminosos e enfraquecer os mecanismos de vigilância clandestina instalados em comunidades do município.

De acordo com as informações divulgadas pelo batalhão, o dispositivo funcionava como uma espécie de sistema de monitoramento paralelo, fornecendo informações sobre a movimentação policial. Com isso, os criminosos poderiam se preparar para a chegada das viaturas, dificultando o trabalho das equipes e favorecendo a continuidade de atividades ilegais.

Equipamento auxiliava na vigilância da polícia



A utilização de câmeras por organizações criminosas é uma das estratégias empregadas para acompanhar a rotina das forças de segurança. Esses dispositivos permitem observar acessos, identificar movimentações suspeitas do ponto de vista dos criminosos e alertar integrantes sobre possíveis operações.

A retirada do equipamento representa, portanto, um enfraquecimento dessa estrutura de monitoramento na Sapinhatuba II. A iniciativa também integra o trabalho de inteligência e repressão desenvolvido pelo 33º BPM em diferentes localidades de Angra dos Reis.

A corporação destacou que mantém ações direcionadas à identificação e à desarticulação de recursos utilizados pela criminalidade para controlar territórios e acompanhar a atuação das forças policiais.



Batalhão mantém ações na região



O 33º Batalhão de Polícia Militar afirma que continuará atuando com inteligência, planejamento e firmeza no enfrentamento ao crime organizado. O objetivo é impedir que grupos criminosos utilizem equipamentos e outros recursos tecnológicos para ampliar sua capacidade de vigilância e interferir no trabalho policial.

Além do combate direto às atividades ilegais, a retirada desses dispositivos busca ampliar a capacidade de atuação dos agentes e contribuir para a recuperação dos espaços públicos. A apreensão na Sapinhatuba II reforça a importância do trabalho estratégico das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade na Costa Verde. A mensagem do batalhão é de que as comunidades devem permanecer sob o direito e a proteção de seus moradores, sem submissão às estruturas criminosas.

"A Costa Verde pertence à população, e não à criminalidade!", destacou a corporação.