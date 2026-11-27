O pagamento do IPTU sem juros e multas deve ser pago em cota única - Divulgação/Reprodução PMAR

O pagamento do IPTU sem juros e multas deve ser pago em cota únicaDivulgação/Reprodução PMAR

Publicado 27/11/2026 21:03

A Prefeitura de Angra dos Reis lançou o Programa Última Chance (PUC), uma iniciativa que oferece aos contribuintes a oportunidade de regularizar dívidas de IPTU com anistia integral de juros e multas. O benefício garante desconto de 100% sobre os encargos por atraso, desde que o pagamento seja realizado em parcela única. O prazo para aderir termina em 18 de dezembro deste ano.

Instituído pela Lei nº 4.606, o programa foi publicado no Boletim Oficial nº 2.481, na quarta-feira (25), e estabelece as condições para a negociação dos débitos municipais. A legislação está disponível para consulta no portal oficial da administração municipal.

A medida contempla pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de taxas e contribuições cobradas juntamente com o tributo. Podem ser incluídos valores gerados até 2025, estejam eles inscritos ou não em dívida ativa.

Também abrange dívidas protestadas, ajuizadas ou não, inclusive aquelas que possuem embargos à execução ou estão com a exigibilidade suspensa. Dessa forma, o benefício alcança diferentes situações de inadimplência, ampliando as possibilidades de regularização fiscal.

Pagamento em parcela única



Para garantir a anistia, o contribuinte deverá quitar o valor negociado integralmente. O vencimento ocorrerá cinco dias após a formalização da adesão. Caso a data coincida com feriado ou fim de semana, o prazo será transferido para o primeiro dia útil seguinte.

O desconto de 100% incide exclusivamente sobre a multa moratória e os juros de mora, não representando perdão do valor principal da dívida. Por isso, antes de concluir a negociação, é importante consultar o montante atualizado e as condições estabelecidas na legislação.

Adesão pode ser feita pela internet ou presencialmente



O procedimento foi disponibilizado em diferentes canais para facilitar o acesso dos interessados. A solicitação pode ser realizada pelo site da Prefeitura (angra.rj.gov.br), pelo Portal do Contribuinte (siarm.angra.rj.gov.br) ou pelo WhatsApp do Departamento de Créditos Tributários, no número (24) 3365-6536.

Quem preferir atendimento presencial deve procurar o setor na Rua Quaresma Júnior, nº 21, na sede da Procuradoria-Geral do Município (PGM). O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 3365-4555.

O Programa Última Chance integra as ações da administração municipal voltadas ao equilíbrio das contas públicas e ao fortalecimento da arrecadação. A iniciativa se soma ao Regulariza a Tempo e ao Programa de Arrecadação de ISS (Ariss), ampliando as estratégias para recuperar receitas e incentivar a regularização fiscal. Os interessados devem observar o prazo final de 18 de dezembro para garantir as condições especiais.