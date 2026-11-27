O pagamento do IPTU sem juros e multas deve ser pago em cota únicaDivulgação/Reprodução PMAR
Pagamento em parcela única
Para garantir a anistia, o contribuinte deverá quitar o valor negociado integralmente. O vencimento ocorrerá cinco dias após a formalização da adesão. Caso a data coincida com feriado ou fim de semana, o prazo será transferido para o primeiro dia útil seguinte.
Adesão pode ser feita pela internet ou presencialmente
O procedimento foi disponibilizado em diferentes canais para facilitar o acesso dos interessados. A solicitação pode ser realizada pelo site da Prefeitura (angra.rj.gov.br), pelo Portal do Contribuinte (siarm.angra.rj.gov.br) ou pelo WhatsApp do Departamento de Créditos Tributários, no número (24) 3365-6536.
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