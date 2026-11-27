Homem é localizado pelos agentes, preso e encaminhado à 166ª DP - Divulgação/Reprodução Polícia Militar

Homem é localizado pelos agentes, preso e encaminhado à 166ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Militar

Publicado 27/11/2026 22:12 | Atualizado 27/11/2026 22:15

Um homem de 44 anos, investigado por suspeita de praticar uma série de golpes envolvendo a emissão de documentos em Volta Redonda, foi preso nessa semana, (25), no bairro Perequê, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Contra ele havia dois mandados de prisão preventiva. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

A captura ocorreu durante a Operação Olhos de Águia, realizada por meio de uma ação conjunta entre policiais civis das delegacias de Angra dos Reis e Volta Redonda. O trabalho de investigação apontou que o suspeito utilizava grupos de WhatsApp para atrair pessoas interessadas em serviços de despachante, oferecendo a emissão de documentos como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a Polícia Civil, o homem apresentava os serviços como se fossem legítimos e negociava diretamente com os interessados. Após conquistar a confiança das vítimas, solicitava transferências bancárias por meio do sistema Pix, alegando que os valores seriam destinados à emissão dos documentos ou à realização de agendamentos.

Entretanto, depois de receber o dinheiro, não cumpria o que havia sido combinado. As pessoas prejudicadas ficavam sem a documentação solicitada e, posteriormente, não conseguiam mais estabelecer contato com o suposto prestador de serviço, que deixava de responder às mensagens.



Prejuízos financeiros



Entre os casos identificados durante as apurações estão pagamentos de R$ 180, R$ 780 e R$ 1.150. Os valores foram transferidos pelas vítimas para supostas emissões de documentos e agendamentos que, segundo as investigações, nunca foram realizados.

A polícia apura a extensão das atividades atribuídas ao investigado e busca esclarecer se outras pessoas também foram prejudicadas pelo esquema. A utilização de aplicativos de mensagens permitia que o suspeito divulgasse as falsas ofertas e negociasse com diferentes interessados.



Investigação continua



Após ser localizado no distrito do Parque Mambucaba, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento das ordens judiciais. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. A pena para este tipo de crime é de 1 a 5 anos de reclusão.

A Operação Olhos de Águia reforça a integração entre as unidades da Polícia Civil no cumprimento de mandados e no combate a crimes patrimoniais. O caso segue sob investigação para identificar possíveis novas vítimas e dimensionar os prejuízos provocados pelas fraudes.