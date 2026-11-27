Homem é localizado pelos agentes, preso e encaminhado à 166ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Militar
Prejuízos financeiros
Entre os casos identificados durante as apurações estão pagamentos de R$ 180, R$ 780 e R$ 1.150. Os valores foram transferidos pelas vítimas para supostas emissões de documentos e agendamentos que, segundo as investigações, nunca foram realizados.
Investigação continua
Após ser localizado no distrito do Parque Mambucaba, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento das ordens judiciais. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. A pena para este tipo de crime é de 1 a 5 anos de reclusão.
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