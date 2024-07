Betano fora do ar? Entenda o que fazer

Recentemente, a Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) entrou na justiça para que a Anatel bloqueie sites sem licença específica para atuar no Rio de Janeiro. Como resultado, apostadores de mais de100 plataformas, incluindo de gigantes do mercado, como a Betano, estão enfrentando dificulfade em acessar os sites na região fluminense.

Desta forma, se você estiver no estado do RJ e tentar acessar sites casas de apostas, talvez não consiga completar essa tentativa com sucesso. No entanto, as plataformas como a Betano já se movimentaram para encontrar soluções. Aqui, te explicaremos quais as possibilidades para acessar a Betano e apostar normalmente.

Por que a Betano está fora do ar?

Antes de qualquer etapa, é crucial identificar qual o problema que está te impedindo de acessar a Betano. Para além das questões envolvendo o Rio de janeiro, outras possibilidades podem estar limitando seu acesso. Portanto, antes de mais nada verifique se:

Sua conexão com a internet está estável Se, ao tentar acessar, a Betano exibe uma mensagem sobre problemas no servidor Se, ao tentar acessar, a Betano exibe uma mensagem sobre a sua conta em específico

Se a possibilidade número 1 for a causa do seu problema, busque outra fonte de internet, ou espere a sua conexão normalizar. Caso a possibilidade 2 seja a razão, espere alguns minutos e repita o processo: a Betano faz checagem constantes em seus servidores (o que é ótimo, afinal, essas averiguações garantem estabilidade e segurança para os usuário da plataforma). Se a possibilidade número 3 for a certa, entre em contato com o suporte da Betano. A plataforma provavelmente acredita ter encontrado alguma irregularidade em sua conta, fale com eles para esclarecer quaisquer mal entendidos, e entenda o processo de recuperar sua conta.

Caso nenhuma das opções acima seja a sua situação, e você está residindo no Rio de Janeiro, a causa mais provável é a de que você esteja sendo afetado pela medida da Loterj.

Como checar se a Betano está fora do ar?

Acesse a página da Betano, veja se ela está aparecendo normalmente. Se a resposta for não, peça para algum familiar ou amigo clicar no mesmo link, e lhe informar o vê. Se você estiver em RJ e tiver conhecidos fora do estado, também é uma possibilidade interessante de checagem.

Isso te ajudará a entender se você está enfrentando um problema com o seu acesso, ou se a questão envolve mais pessoas de regiões próximas ou distantes.

Aplicativo Betano fora do ar

Outra possibilidade é testar o aplicativo da Betano. Se, assim como o site, ele também estiver fora do ar, é possível que a questão envolva os servidores ou a proibição da Loterj.

O que fazer quando a Betano está fora do ar?

As próprias casas de apostas, como a Betano, estão enviando emails para seus usuários localizados no Rio de Janeiro. Se este for seu caso, verifique sua caixa de entrada e de spam, para ter certeza de que não recebeu nenhuma comunicação.

Nestas mensagens, as casas estão enviando links que permitem o acesso mesmo na região fluminense.

Outra opção é verificar quais casas estão com o funcionamento normal. Na nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil você encontra alternativas seguras e confiáveis para apostar.

Suporte Betano

A Betano oferece atualmente diversas formas de suporte. Abaixo listaremos todas.

Call Center

A Betano oferece uma central de atendimento por telefone, que promete funcionar 24 horas por dia. Para contactá-los, ligue para (11) 4935-1035

Chat

Se você consegui acessar o site da Betano, você pode falar pelo chat, disponível neste link.

Email

A plataforma ainda oferece a possibilidade de falar por e-mail. O endereço de contato é o suporte@betano.com.