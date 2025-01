Como apostar na Liga Europa? Com times importantes, a competição europeia oferece jogos com camisas importantes e bom nível técnico para você se divertir tanto assistindo às partidas quanto fazendo uma fezinha em plataformas seguras e confiáveis.

Neste artigo, explicamos como funcionam as apostas na competição para os novos jogadores e também oferecemos links de sites regularizados no Brasil para você ampliar o seu leque de opções de bets. Aproveite!

Melhores casas para apostar na Liga Europa

Saiba quais são as melhores casas de apostas regularizadas do Brasil em 2025.

Bet365: Líder do setor e respeitada internacionalmente Superbet: Site seguro e muito moderno Betnacional: Plataforma conhecida por boas odds KTO: Ótima navegação e boas odds Stake: Elogiada por bons mercados Estrelabet: Excelente suporte e saques rápidos Aposta Ganha: Site fácil de usar e com boas cotações Esportivabet: Pagamentos e retiradas simplificadas

bet365

A bet365, conhecida pela excelência do seu trabalho, trabalha com mercados exclusivos na Liga Europa, além de outros recursos interessantes, como odds aumentadas e apostas a longo prazo.

Aproveite o nosso link exclusivo e conheça todas as vantagens oferecidas pela maior casa de apostas do mundo, agora 100% regularizada no Brasil. Conheça o novo site da marca!

Vantagens

Mercados exclusivos

Odds aumentadas

Excelente suporte

<< Aposte na bet365 em 2025 >>

Superbet

A Superbet brilha com um site muito moderno, além de uma grande quantidade de mercados, boas odds e saques e pagamentos muito rápidos, usando o PIX.

Aproveite o nosso link exclusivo para se cadastrar na nova plataforma da empresa, uma das primeiras a se regularizar no Brasil.

Vantagens

Site bonito e moderno

Saques e pagamentos via PIX

Ótima quantidade de mercados

<< Aposte na Superbet em 2025 >>

Betnacional

A Betnacional trabalha com excelentes mercados e boas odds no futebol. Com boa cobertura do futebol internacional, a plataforma é uma boa opção para quem deseja apostar na Liga Europa.

Para aproveitar os ótimos serviços da marca, clique no nosso link e faça o seu cadastro na “bet dos brasileiros” agora mesmo!

Vantagens

Boas odds

Site fácil de usar

Ótimos mercados no futebol

<< Aposte na Betnacional em 2025 >>

Como apostar na Liga Europa?

Com grande prestígio entre os fãs de futebol, a Liga Europa é uma competição que está presente nas melhores casas de apostas do Brasil, sendo uma das melhores opções para quem faz apostas às quintas-feiras.

Para se divertir com a competição, siga o passo a passo abaixo:

1. Escolha uma casa de apostas confiável

Selecione uma opção da nossa lista acima e crie sua conta. Insira informações como CPF, nome completo, endereço e número de celular. Apenas maiores de 18 anos podem se registrar.

2. Verifique sua conta

Envie fotos de documentos pessoais, como RG, CNH ou passaporte, para confirmar sua identidade e validar sua conta.

3. Faça seu primeiro depósito

Após o valor ser creditado, você estará pronto para apostar, inclusive em jogos da Liga Europa!

Regulamento da Liga Europa 2024/2025

A Liga Europa 2024/2025, assim como a Champions League, deixou de lado a clássica fase de grupos e agora conta com uma fase de classificação por “liga”, onde 36 clubes se enfrentam em 8 rodadas.



Cada equipe joga quatro partidas em casa e quatro, fora. Separados por quatro potes, todas as equipes enfrentam dois adversários de cada “chave”. Os oito melhores colocados dessa fase, que remete aos pontos corridos, se classificam para as oitavas de final da competição.

Além dos oito primeiros, os clubes que terminarem nas posições entre 9ª e a 24ª colocação se enfrentam em jogos de ida e volta nos playoffs. Os oito melhores se juntam à fase das oitavas de final.

Confira abaixo o calendário da competição:

Fase da Liga: última rodada em 30 de janeiro de 2025

Play-off da fase eliminatória: 13 e 20 de Fevereiro de 2025

Oitavas de final: 6 e 13 de Março de 2025

Quartas-de-final: 10 e 17 de Abril de 2025

Semifinal: 1 e 8 de Maio de 2025

Final: 21 de Maio de 2025, Estádio de San Mamés, Bilbao

Onde ver a Liga Europa 2024/2025?

A Liga Europa 2024/2025 é transmitida na internet pela CazéTV. Também é possível ver os jogos da competição na Band, na TV aberta, emissora que comprou 17 partidas da competição nesta temporada.

Principais mercados para apostar na Liga Europa

Os mercados de apostas na Liga Europa estão presentes em todas as outras competições do futebol. Se você ainda não está habituado ao universo, não tem problema! Explicamos abaixo quais são as melhores opções de palpites para você!

Vencedor final

Os mercados a longo prazo são muito interessantes. Neles, você pode apostar no vencedor final da Liga Europa ou até mesmo no artilheiro da competição. Consulte as opções oferecidas pela sua casa de apostas favorita!

1 x 2

O mercado mais tradicional: aposte no resultado final da partida, escolhendo entre vitória da equipe A, vitória da equipe B ou empate.

Handicap Asiático

Ideal para equilibrar disputas tecnicamente desiguais, este mercado ajusta as chances, atribuindo vantagens ou desvantagens às equipes, aumentando o equilíbrio das odds.

Escanteios

Prefere algo além do resultado do jogo? Aposte no número total de escanteios ou em qual equipe terá mais cobranças durante o confronto.

Ambos Marcam

Excelente para partidas com times ofensivos. Aposte se ambas as equipes irão marcar pelo menos um gol na partida.

Over/Under Gols

Também chamado de “Acima/Abaixo”, este mercado permite prever se o número total de gols no jogo será maior (Over) ou menor (Under) que o valor definido pela casa de apostas.

Explore esses mercados e aproveite ao máximo suas apostas na Liga Europa!

Dicas para apostar na Liga Europa

Saiba abaixo como fazer boas apostas nos melhores sites de apostas para iniciantes.

Privilegie as equipes que você conhece mais

Não se aventure demais nos seus palpites na Liga Europa. O mais indicado é que você aposte nas equipes que você acompanha as partidas e já identificou quais são os pontos fortes e pontos fracos.

Confie nos seus próprios conhecimentos e evite se seduzir por “apostas prontas”, criadas por influenciadores, em times que você não conhece tão bem. O dinheiro gasto é seu e, portanto, a convicção da aposta também deve ser sua.

Faça uma boa gestão de banca

Não gaste todo o dinheiro que você reservou para apostas em um só mercado. Ainda que ele pareça extremamente promissor, o mais indicado é que você gaste apenas uma fração do todo no palpite.

Pensando assim, você estará fazendo uma boa gestão de banca. Para se divertir com palpites na Liga Europa ou em qualquer outra competição, defina valores fixos para as suas apostas diárias, semanais e mensais.

Não aposte somente nos resultados das partidas

Ainda que o 1×2 aposta seja muito fácil e atraente para novos jogadores, tente explorar outros mercados. Quando você se concentra mais nas estatísticas de uma partida, acaba descobrindo tendências das equipes, aumentando naturalmente a sua taxa de acerto.

Sabia que, por causa dessa mentalidade, muitos jogadores experientes até ignoram completamente os mercados de resultados? Para eles, o placar de uma partida pode ser muito difícil de prever – ou pode não valer muito a pena devido às odds baixas, quando há um favorito claro no confronto.

Encare a atividade como hobby

Você não ficará rico com as apostas esportivas. Todo o nosso guia foi feito para que você melhore os seus palpites e se divirta com os prognósticos. Somente isso. Não confie em quem promete altos ganhos com a atividade.

Jogando por hobby, você terá muito mais controle emocional durante os seus palpites. Ainda assim, se você tiver dificuldades para parar de jogar ou sentir mudanças no seu humor, nós aconselhamos que você procure ajuda médica.

Não cometa esses erros ao apostar na Liga Europa

A Liga Europa é uma competição que merece atenção especial dos jogadores. Isso porque, por envolver muitas vezes equipes de menor expressão no futebol europeu, elas podem ser mais difíceis para prognósticos.

Logo abaixo, nós oferecemos alguns conselhos com erros que você deve evitar ao deixar os seus palpites na competição, seja na fase de grupos ou mesmo nas eliminatórias. Papel e caneta na mão.

Ignorar o clima das partidas

Parece besteira, mas o clima da partida faz toda a diferença em uma aposta na Liga Europa, sobretudo na fase de liga. Será que vai nevar no jogo? Quais são as condições do gramado? A partida corre o risco de não ser realizada?



Por incrível que pareça, vale a pena consultar o noticiário internacional para ver qual é a previsão do tempo para o jogo. Uma chuva forte, por exemplo, pode tornar a partida mais feia, truncada – ou até mesmo mais emocionante. Tudo depende da qualidade do seu estudo.

Não estudar equipes menores

Não tem jeito. Quer fazer apostas melhores? Precisa estudar todos os elementos envolvidos numa partida, incluindo as estatísticas das equipes menores – que muitas vezes podem esconder ataques muito fortes ou defesas extremamente seguras.

Embora a Liga Europa tenha cada vez mais equipes fortes entre os participantes, ainda há os azarões. Não deixe de consultar todo tipo de informação sobre eles!

Não analisar o fator estádio

Jogar fora de casa pode ser o terror das equipes favoritas na Liga Europa. Alguns estádios, como os da Turquia, Grécia, Holanda e de países do leste europeu, se tornam caldeirões em ebulição em partidas decisivas valendo título europeu.



Por isso, sempre analise o fator estádio e a força das torcidas envolvidas nos duelos da Liga Europa. Você perceberá, naturalmente, que diversos resultados são diretamente alterados por causa das arquibancadas.

Fazer apostas pré-jogo antes da divulgação da escalação dos titulares

As apostas pré-jogo são muito importantes na vida dos jogadores, como já explicamos neste guia. Porém, tome cuidado para não analisar somente o peso das equipes antes das partidas e acabar sendo surpreendido por uma derrota de um favorito que poupou titulares na Liga Europa.

Lembre-se que a temporada dos principais clubes europeus é longa e que os treinadores costumam mesclar titulares na temporada. Por isso, faça as suas apostas apenas quando souber, definitivamente, quem entrará em campo na partida escolhida para o palpite.

Vale a pena apostar na Liga Europa?

Sim! Vale muito a pena ficar por dentro dos palpites na Liga Europa. Não basta saber apenas como apostar na Champions League, maior competição de clubes do mundo; outras ótimas oportunidades de palpites residem na Europa League!

Aproveitando as nossas dicas e links, você deve se divertir com segurança e sabedoria com esse importante torneio de clubes do continente europeu. Jogue com responsabilidade!