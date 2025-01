EstrelaBet guia: como apostar na casa de apostas em 2025. Com a regularização do setor no Brasil, muitas plataformas mudaram os seus sites, oferecendo muito mais segurança e bons recursos aos jogadores.

Neste texto, explicamos como você pode se cadastrar em segurança no novo endereço da plataforma e ainda oferecemos uma boa geral sobre as principais qualidades do serviço oferecido pela empresa. Leia o nosso artigo completo e aproveite!

Estrelabet guia: saiba como apostar na casa de apostas

O processo de login e cadastro na EstrelaBet se manteve simples após a regularização do site no Brasil em 2025.

Em menos de 10 minutos, você já estará pronto para explorar todas as funcionalidades oferecidas por uma das melhores casas de apostas do Brasil.

Para garantir que tudo seja feito de maneira rápida e sem complicações, criamos este guia detalhado para você.

Acesse o site da Estrela Bet usando nossos links: Clicando aqui, você tem a certeza de visitar o novo site da empresa, 100% regularizado no Brasil. Ao entrar, localize o botão “Registre-se” no canto superior direito da tela. Preencha o formulário com seus dados pessoais: Na primeira etapa, insira as informações solicitadas, como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e número de telefone. É importante que os dados estejam corretos para evitar problemas futuros, principalmente durante saques. Confirmação de cadastro: Após preencher os dados, verifique sua caixa de entrada de e-mail. A plataforma enviará um link de confirmação. Clique nele para validar sua conta – o que inclui o envio de uma selfie de identificação. Realize o primeiro depósito: Com sua conta criada, você já pode realizar o primeiro depósito. Escolha o método PIX, insira o valor desejado e conclua a transação em poucos segundos. A plataforma aceita depósitos a partir de R$1, o que facilita para quem deseja apostar valores baixos. Comece a jogar: Depois de tudo concluído, é hora de explorar o site! Navegue entre as abas de esportes e cassino, escolha sua aposta e comece a se divertir.

Com esses passos, o processo de login e cadastro fica ainda mais fácil. Certifique-se de guardar suas credenciais em local seguro para acessá-las com facilidade no futuro.

App da Estrela Bet

Hoje em dia, toda a nossa vida está no celular – incluindo, obviamente, o nosso entretenimento. Se você prefere apostar usando o mobile, vai gostar de saber que a Estrela Bet possui um aplicativo próprio para dispositivos Android.

O app permite que você acesse suas apostas de qualquer lugar, com praticidade e rapidez. Saiba abaixo como baixá-lo em segurança.

Como baixar o aplicativo da Estrela Bet:

Acesse o site oficial da Estrela Bet e desça a página até chegar ao rodapé. Clique em “App de Apostas” no menu inferior intitulado “Aposte” Baixe o arquivo APK diretamente pelo site para evitar qualquer risco de golpes. Antes de instalar, autorize a instalação de aplicativos de origem desconhecida nas configurações do seu celular. Instale o aplicativo e faça login com suas credenciais para começar a jogar.

Com a regularização, a página de download do app da EstrelaBet tem ficado fora do ar por alguns minutos, como atestamos em nossos sites. Em caso de dificuldade para baixar o arquivo, acione o suporte ao vivo da marca!

Estrela Bet Esportes

Para os amantes de esportes, a Estrela Bet oferece uma área dedicada às apostas esportivas. A plataforma conta com eventos ao vivo, permitindo que você aposte em tempo real enquanto acompanha os jogos.

Destaques da seção de esportes:

Apostas ao vivo : Você pode apostar durante os eventos esportivos, aproveitando as mudanças nas probabilidades em tempo real.

: Você pode apostar durante os eventos esportivos, aproveitando as mudanças nas probabilidades em tempo real. Opção de cash-out : Esta funcionalidade permite que você encerre sua aposta antes do fim do evento, garantindo parte do lucro ou minimizando perdas.

: Esta funcionalidade permite que você encerre sua aposta antes do fim do evento, garantindo parte do lucro ou minimizando perdas. Variedade de mercados: A plataforma se destaca por oferecer diversas opções de apostas. Em jogos de futebol, por exemplo, há mais de 560 mercados diferentes para explorar.

Essa ampla variedade é ideal tanto para iniciantes quanto para apostadores experientes que buscam oportunidades diferenciadas.

Futebol na Estrelabet

A EstrelaBet é conhecida pela sua ótima cobertura do futebol. Confira abaixo quais são as principais competições encontradas no site.

Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Série B, C e D

La Liga

Bundesliga

Premier League

Copa do Brasil

Estaduais

Champions League

MLS

Seria A

Liga Europa

Conference League

Ligue 1

Liga Saudita

Principais mercados do futebol

Além de trabalhar com as melhores competições do futebol, a EstrelaBet também é conhecida por oferecer bons mercados em quase todas as partidas, quase sempre com odds muito competitivas.

Confira abaixo algumas das opções de apostas encontradas na plataforma.

1×2 Aposta (Tempo Regulamentar)



O mercado de apostas conhecido como “1×2” é, sem dúvida, um dos mais simples e populares no universo das apostas esportivas.

A lógica por trás dele é bastante direta, o que o torna ideal para iniciantes e também atrativo para jogadores mais experientes que buscam algo rápido e prático.

Neste mercado, o apostador deve decidir entre três possibilidades: vitória do time da casa (representado pelo número 1), empate (indicado pelo “x”) ou vitória do visitante (associado ao número 2).

Primeiro jogador a marcar



O mercado “Primeiro jogar a marcar” é perfeito para aqueles apostadores que gostam de emoções rápidas e que preferem focar nos momentos iniciais das partidas.

Nesse mercado, o objetivo é prever qual jogador marcará o primeiro gol do jogo. Por se tratar de um evento muito específico da partida, esse tipo de aposta costuma ter odds altas!

Over/Under (Mais/Menos)



O mercado de “Over/Under”, também conhecido como “Mais/Menos”, é um dos favoritos entre os apostadores que gostam de estatísticas e previsões numéricas. Neste mercado, o objetivo é prever se o número total de gols, pontos ou qualquer outra métrica da partida será maior (over) ou menor (under) do que um valor previamente estipulado pela casa de apostas.

No caso do futebol, o “Over/Under” mais comum é relacionado ao número de gols marcados durante o jogo. Por exemplo, se a linha de apostas está em 2.5 gols, o apostador deve decidir se acredita que a partida terá três ou mais gols (over) ou se terá dois ou menos gols (under). Essa dinâmica é interessante porque não exige que o apostador escolha um vencedor, apenas que analise o potencial ofensivo e defensivo das equipes.

Além disso, o “Over/Under” é um mercado flexível que se adapta a diversos esportes. No basquete, por exemplo, pode ser utilizado para prever o número total de pontos no jogo. Já no tênis, pode estar relacionado à quantidade de games ou sets disputados. Essa versatilidade faz com que seja um dos mercados mais amplamente explorados por apostadores ao redor do mundo.

Dupla Hipótese



A “Dupla Hipótese”, também conhecida como “Double Chance”, é um mercado que oferece maior segurança para o apostador ao permitir a cobertura de duas das três opções possíveis no resultado final de uma partida. Por exemplo, em um jogo de futebol, o apostador pode optar por “vitória do time da casa ou empate”, “vitória do time visitante ou empate” ou “vitória de qualquer uma das equipes, excluindo o empate”.

Esse tipo de aposta é ideal para jogos equilibrados ou para situações em que o apostador deseja minimizar riscos. Por conta dessa maior margem de segurança, as odds (cotas de pagamento) nesse mercado geralmente são mais baixas do que em apostas simples de resultado, mas a tranquilidade oferecida pode compensar, especialmente para jogadores mais conservadores.

Por exemplo, imagine uma partida entre duas equipes de força similar. Apostar apenas na vitória de uma delas pode ser arriscado, mas uma dupla hipótese cobrindo vitória e empate oferece uma margem de segurança extra. Para os apostadores que preferem reduzir as chances de perder, este mercado é uma excelente escolha.

Handicap

O mercado de “Handicap” é um dos mais complexos, mas também um dos mais interessantes, especialmente para equilibrar disputas entre equipes de níveis muito diferentes. A lógica por trás do handicap é adicionar uma vantagem ou desvantagem fictícia de gols (ou pontos, dependendo do esporte) a uma das equipes antes do início da partida. Isso cria um cenário mais equilibrado e melhora as odds, tornando as apostas mais atraentes.

Por exemplo, em uma partida onde uma equipe é amplamente favorita, como um time de ponta enfrentando um clube menor, as odds para a vitória simples do favorito podem ser muito baixas.

Nesse caso, o handicap permite que o apostador aumente o desafio para o favorito, atribuindo-lhe uma desvantagem inicial, como começar com “-1.5” gols. Isso significa que o time favorito precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para que a aposta seja vencedora.

Estrela Bet Cassino

Para quem gosta de jogos de cassino, a Estrela Bet é uma ótima escolha. A seção é recheada de opções para todos os gostos, incluindo slots e jogos ao vivo com crupiês reais. Saiba abaixo o que você pode encontrar na plataforma.

Slots : São mais de 1.000 títulos à disposição, com temáticas variadas e jackpots atrativos.

: São mais de 1.000 títulos à disposição, com temáticas variadas e jackpots atrativos. Jogos ao vivo : São cerca de 500 mesas ao vivo, incluindo roleta, blackjack e baccarat.

: São cerca de 500 mesas ao vivo, incluindo roleta, blackjack e baccarat. Crash games: O cassino também oferece jogos populares como Aviator, Spaceman e Stelar.

Métodos de Saque e Pagamento

A Estrela Bet prioriza a agilidade e a simplicidade em seus métodos de pagamento. A única opção disponível é o PIX, que garante transações rápidas e seguras tanto para depósitos quanto para saques.

Depósitos : O valor mínimo é de apenas R$1, permitindo que qualquer jogador comece a apostar sem grandes investimentos.

: O valor mínimo é de apenas R$1, permitindo que qualquer jogador comece a apostar sem grandes investimentos. Saques: O tempo de processamento é praticamente instantâneo, garantindo que você tenha acesso aos seus ganhos rapidamente.

Promoções da Estrela Bet

A Estrela Bet é uma casa de apostas conhecida pelas suas ótimas promoções. Confira abaixo quais são as melhores ofertas da plataforma no início de 2025.

Reembolso em caso de 0 a 0

Fez uma aposta e o resultado final da partida ficou em 0 a 0? A EstrelaBet oferece uma vantagem que a coloca na dianteira da concorrência do setor de apostas: a casa de apostas simplesmente devolve o seu dinheiro!

A promoção é válida para os seguintes mercados: Placar correto Intervalo/Final. Intervalo/Final,Primeiro Marcador de Gol, Último Marcador de Gol e Marcador a Qualquer Momento.

Confira abaixo todas as competições que oferecem o reembolso em caso de 0 x 0 no placar final.

1 Brasileirão Série A 2 Brasileirão Série B 3 Brasileirão Série C 4 Brasileirão Série D 5 Copa do Brasil 6 Campeonato Paulista A1 7 Campeonato Carioca A1 8 Copa Libertadores 9 Copa Sul-Americana 10 Champions League 11 Europa League 12 English Premier League 13 Spain La Liga 14 Primera Liga Portugal 15 Saudi Professional League 16 France Ligue 1 17 German Bundesliga

Turbina Bet

Com o Turbina Bet, você pode ter um bônus dos seus ganhos. Para isso, basta montar um bilhete com apostas múltiplas, contendo de 3 a 50 jogos com odd mínima de 1.30 por evento.

Quiz grátis

No Quiz grátis da EstrelaBet, você responde questões diariamente e concorre a prêmios semanalmente. Basta ter uma conta ativa para participar!

Bônus de cassino no Telegram

A EstrelaBet distribui bônus exclusivos para os seus jogadores no grupo oficial de Telegram da marca todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Confira abaixo todas as vantagens oferecidas pelos cupons do chat!

Tipo Qntd de rodadas por cupom Aposta mínima Rollover Rodadas bônus 10 R$ 10 1x Rodadas bônus 20 R$ 20 1x Rodadas bônus 30 R$ 30 1x Rodadas bônus 40 R$ 40 1x Rodadas bônus 50 R$ 50 1x

Suporte ao Cliente da Estrelabet

O suporte ao cliente da Estrela Bet merece destaque. Com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, você pode resolver qualquer dúvida ou problema rapidamente.

O atendimento é feito em português, contando com uma personagem criada pela empresa, a Estela. O chat ao vivo é eficiente e responsivo, garantindo uma experiência positiva para os usuários.



Vale a pena apostar na Estrela Bet?

Sim! A EstrelaBet é uma das casas de apostas mais respeitadas do Brasil. A marca conta com um site extremamente moderno, repleto de boas odds e ótima cobertura do futebol, e ainda se destaca pelos saques e pagamentos rápidos.

Um dos melhores sites de apostas para iniciantes do Brasil, a plataforma está à sua espera, preparada para entregar uma excelente – e segura – experiência. Aproveite essa oportunidade com responsabilidade!